Ображені на світ: фатальні наслідки співпраці для Ірану та Росії

Іран – один із головних союзників Росії у війні. Поки їхні народи в бідності, повсюдно відбуваються викрадення та вбивства людей, влада своїми ж руками знищує країну.

Про це 24 каналу наживо розповів український політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що в недалекому майбутньому Росію та Іран чекають серйозні політичні зміни, що будуть зовсім не вигідні їхнім диктаторам.

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Днями з'явилося підтвердження від української розвідки, що Іран погодився продати Росії 1700 дронів-камікадзе. Однак в Ірані апелювали, мовляв, звинувачення України щодо використання Росією саме їхніх дронів свідчить про те, що в Ірані все чудово з військовими технологіями і вони пишаються своїми дронами.

"Дешеві дітовбивці"

За словами Давидюка, Україна так гучно сміялася з їхніх погроз після візиту Володимира Зеленського до Білого дому, що наступного дня Іран вирішив зізнатися, що дрони їхні, а отже іранці є "дітовбивцями".

Іран завжди мав вигляд дуже релігійної країни, яка бореться за свою релігію, але, як ми побачили по продажу цих дронів, нічого святого в цих людей немає,

– підкреслив політолог.

Ба більше, вони ще й "дешеві вбивці й терористи", бо ці дрони зовсім недорогі та примітивні, додав Давидюк. Зараз ми бачимо по роботі ППО, що ми їх вивчили, легко вираховуємо. Вся країна, підприємці, "технарі", всі долучили до роботи, аби "хакнути" ці дрони. Результати є: часто ППО збиває 90 – 100% із запущених дронів.

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Дві примітивні країни знайшли одна одну

Давидюк переконаний, як би важко не було, краще в світі мати ім'я людей, які захищаються і борються зі злом, ніж бути продуктом цього зла.

Мені здається, що ці дві країни знайшли себе. Дві тупі, варварські, примітивні країни, дуже принижені, ображені на увесь світ. І принижені вони тупістю своєї влади,

– зауважив політолог.

Цікаво, що це супер багаті країни: "Водночас ми бачимо Дубай – рай на Землі, де люди ходять в золоті, їздять на супер автомобілях і Іран, де процвітає російський Телеграм, бо там можна продавати наркотики, і тебе не знайдуть". В Ірані можна викрадати людей, вбивати, прикладом цього є все, що зараз відбувається з тамтешньою опозицією, зазначив політолог.

Жаба і гадюка геополітики

Давидюк наголосив, що іранське свавілля вповні нагадує російське. Це надзвичайно багата країна, примітивне керівництво якої доводить людей до зубожіння, до світової ізоляції, і єдине, що їм приносить задоволення – це продаж зброї для вбивства дітей.

Іран – це і є Росія в пустелі, тому їм так легко працюється і тому вони так одне одного кохають. Але це жаба і гадюка геополітики. Ми і не таких били і їх переможемо,

– переконаний Давидюк.

Він додав, що Сполучені Штати Америки теж націлені на перемогу. Ще раніше, ніж закінчиться війна в Ірані, почнеться революція. А як показав 1975 рік, "революція повідкидає їх в зовсім інші сторони" і вони не знають, що з ними потім буде.

"Продаж дронів був плювком в обличчя світової геополітики, але світова геополітика відповість їм революцією. Так само як і Росії, однак там буде не революція, а дещо інше", – передбачив Давидюк.

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