Після 20 січня чекаємо на драматичні події: якого союзника Росії може знищити Трамп

В США 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа, який матиме на меті покращити свою міжнародну політику, але не зі всіма країнами. Росія має союзника, тиск на якого стане в пригоді США для майбутніх переговорів.

Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що режим в цій країні може рухнути так само як в Сирії. Без партнерства ж з цією країною Владіміру Путіну буде складно воювати.

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Якого союзника Росії може знищити Трамп

За словами ізраїльського журналіста, Трамп не пробачить Іран, який раніше двічі здійснював замах на його життя. Майбутній президент США готовий пропонувати співпрацю будь-якому, але не цій країні.

Трамп розуміє, що якщо він витягне Іран з цієї антизахідної та "путінсько-китайської" коаліції, то дуже сильно її послабить. Без іранської допомоги Путіну буде важко, адже Іран забезпечує російську армію навіть військовою формою,

– наголосив він.

Крім того, якщо Трамп в майбутньому планує домовитись з Путіним, то тиск на Іран стане в пригоді для покращення переговорної позиції США. Саме тому після 20 січня нас чекають драматичні події в Ірані.

"Як розсипався Асад, так й іранський режим може посипатись, адже він не має зовнішнього "даху". Якщо Сирія мала Іран, який діяв через Хезболлу, та Росію, яка зайнята війною в Україні, рухнули дві ноги, на яких тримався сирійський режим", – додав Зільбер.

До речі, видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп може посилити військовий тиск на Іран, можливо, навіть завдаючи ударів по ядерних іранських об'єктах.