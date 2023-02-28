Іран намагається шантажувати Захід, аби позбутися частини санкцій

Іран до останнього спростовує свою військову співпрацю з Росією та заявляє, що виступає за мир. Поки українська розвідка не підтверджує, що Іран передає балістичні ракети, але на столі в них такі варіанти лежать.

Про це 24 Каналу розповів сходознавець із Німеччини Михайло Якубович. Він вважає, що Іран намагається виторгувати для себе певні переваги, шантажуючи світ постачання важкої зброї до Росії.

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Якубович зауважив, спочатку була інформація, що збирання іранських дронів відбувається в Сирії чи в середньоазійських країнах, однак, судячи з технічних особливостей, їх можуть зібрати і в Росії на основі іранської копії.

З матеріалів радіоперехоплень також ставало відомо, що операторами Shahed є вихідці з Ірану. Була інформація, що на території тимчасово окупованого Криму перебувають іранські інструктори і проводять навчання з використання дронів.

Однак інформації щодо розслідувань таких прецедентів у пресу не надходило. Ці матеріали є лише в розвідки, наголосив експерт.

Іран намагається шантажувати

Якубович повідомив, що на Іран були накладені санкції щодо експорту конвенційного озброєння за ядерною угодою у 2015 році. Вони діятимуть до жовтня 2023 року. Отже, якщо Іран почне експортувати в Росію ракети та інше озброєння, він порушить зобов'язання.

Ба більше, справжня дальність польоту Shahed більша, ніж заявлена, тому Іран до останнього опирається, що це не він передає Росії дрони.

Зараз Іран торгується з Росією, він намагається вторгувати якомога більше, а потім, очевидно, чекає якогось миру, або перемоги однієї із сторін, сподівається, що потім все зійде йому з рук,

– додав мовець.

Він вважає, що в Ірані можливо зараз розглядають постачання важкого озброєння до Росії і маніпулюючи, подають сигнали, щоб Захід зняв з країни частину санкцій.

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