Західні ЗМІ пишуть, що новообраний президент США Дональд Трамп може домовитись із Владіміром Путіним, якщо кремлівський диктатор пообіцятиме мати менші контакти з Китаєм або взагалі їх розірве. Однак це неможливий сценарій.

Річ у тім, що рівень залежності Росії від Пекіна сьогодні величезний. Це 24 Каналу зауважив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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Можна очікувати лише відмову

Пьотр Кульпа зазначив, що якби Трамп хотів компенсувати залежність Росії від Китаю, то потрібно було б виділяти на це трильйони доларів. Однак це не потрібно і Путіну, бо республіканець не має, що запропонувати йому.

Все, що можна очікувати – це відмова. Сьогодні Росія залежить від Китаю. З 2014 року, а особливо під час повномасштабного вторгнення, Пекін щодня використовував це, щоб збільшувати залежність Росії від себе, щоб усе технологічне продавати їм дорого, а ресурси брати дешево. І послаблювати їх так, щоб у випадку повороту це теж нічого не змінювало,

– пояснив він.

Проблема Росії сьогодні у тому, що вона слабка. Але, з іншого боку, слабкість країни-агресорки викликає занепокоєння у США. Тому що розпад Росії – це ті ж процеси, проти яких вони виступали, коли розвалювався Радянський Союз, однак вони не могли нічого з цим зробити.