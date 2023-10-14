Навряд це їх врятує: що Росія може обміняти на боєприпаси від КНДР
У Білому домі заявили, що Північна Корея таки почала постачати зброю Росії. Однак є питання, що саме вони взагалі туди передавали.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, прокоментувавши інформацію від Білого дому. Там повідомляли, що Північна Корея вже надала Росії понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.
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Що може попросити КНДР у відповідь
Як наголосив Коваленко, поки незрозуміло, що саме взагалі може перевозитись в контейнерах. Сумнівно, що туди вийде запхати танк чи масивну артилерію. Хоча міномети перевозити реально.
12-футовий морський контейнер навряд чи задовольнить потребу Росії в кількості пострілів на добу. Але ситуативне рішення може бути. Міжнародні партнери мають привертати увагу до цього постачання,
– зауважив Коваленко.
Все залежить також від того, що саме перебуває в цих контейнерах. Якщо там набої до стрілецької зброї – то їх дійсно може бути мільйон штук. Якщо артилерійські 152-міліметрові боєприпаси – то обсяги вже не настільки значні.
Конкретизувати якось складно. Тисяча контейнерів. Якщо говоримо про артилерію, то це десь 100 тисяч пострілів. Але це винятково припущення. Цього вистачить окупантам на 11 – 12 днів ведення вогню у теперішньому темпі. Тому навряд чи це їх врятує,
– зазначив Коваленко.
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Звісно, Північна Корея не буде просто так допомагати Росії. Найімовірніше, у відповідь вони будуть просити валюту. Або ж інші фінансові ресурси – дорогоцінні метали на кшталт золота. Ще один можливий елемент – технології.
Співпраця КНДР та Росії: коротко
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії стало значно важче шукати союзників на міжнародній арені. Тому вони тепер "братаються" з Північною Кореєю.
- У вересні ватажок КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії. Тоді були припущення, що Росія хоче військову допомогу від Північної Кореї.
- Нещодавно видання Reuters повідомляло, що в період з 7 вересня по 1 жовтня КНДР відправила до Росії тисячу контейнерів з військовим обладнанням. В Білому домі стурбовані через цю інформацію.