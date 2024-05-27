Іран поставив Росії нові авіабомби для ударів по Україні: у Bild розкрили деталі

Іран є постійним партнером країни-агресорки, забезпечуючи її різними типами озброєння. Наразі ж Росія отримала нові авіабомби для ударів по цивільному населенню нашої держави.

Про це повідомляє експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке, коментуючи відеозапис із Курської області, передає 24 Канал. Напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

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Новий рівень співпраці між Тегераном і Москвою

Експерт зауважив, що Qods Mohajer-6, який розбився у Курській області, ніс на борту нові іранські керовані авіабомби Qaem-5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише у 2019 році.

Очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав,

– каже він.

Раніше російські загарбники не застосовували подібні керовані авіабомби. А отже, це означає, що їхнє використання свідчить про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном та Москвою.

Що відомо про подібні авіабомби

Залежно від висоти польоту, авіабомби типу Qaem можуть знищувати цілі на відстані від 12 до 20 кілометрів, і що також є "невідомий" тип бомби Qaem-5, дальність якої була збільшена вдвічі — до 40 кілометрів.

Зауважимо, що останнім часом іранський дрон Mohajer-6 доволі рідко фігурував у новинах, а тим паче у контексті його використання безпосередньо з російської території.

Раніше ворог використовував його передусім у небі над Чорним морем, для розвідки, коригування ударів по південно-західному узбережжю, а також з метою запобігання атакам на кораблі свого флоту.

Станом на сьогодні достеменно невідомо, скільки всього розвідувально-ударних дронів типу Mohajer-6 може перебувати на озброєнні у Росії. Однак про те, що окупанти отримають ці БпЛА, стало відомо ще у 2022 році.

В ISW попереджали про це

Згідно зі зведенням Інституту вивчення війни від 22 листопада 2023 року, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 21 листопада повідомив, що Іран постачає Росії кориговані авіаційні бомби й, можливо, готується передати балістичні ракети малої дальності.

За даними аналітиків, останнім часом почастішало застосування російським окупаційним угрупованням керованих бомб. Йдеться про модифіковані ФАБ-500, КАБ-500 і РПК-500, які доповнені спеціальними модулями.

Російські ж джерела впевнені, що літаки Су-25 збройних сил Росії можуть бути сумісні з іранськими керованими бомбами. Ймовірно, їх демонстрували колишньому міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу під час візиту в Тегеран у вересні 2023 року.