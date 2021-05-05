Співпраця в обороні та підтримка економіки: що у Зеленського очікують від візиту Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен 5 – 6 травня перебуватиме у Києві. В Офісі Президента та Міністерстві закордонних справ називають цей візит "сигналом підтримки".
Джерело:24 канал
Візит Блінкена важливий через кілька причин. Про це у коментарі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До речі Росію треба змусити виконувати міжнародні зобов'язання, – Блінкен
Які причини називають у Зеленського
- Це вказує на наше стратегічне партнерство та хороші прямі комунікації керівництва двох країн.
- Приїзд важливий, що потрібно обговорити деескалацію на Донбасі та напругу біля кордонів.
- Перед майбутнім самітом президентів США і Росії особисті зустрічі держсекретаря США в Києві допоможуть краще розуміти ситуацію і потреби України. Варто синхронізувати спільні позиції щодо окупованого Донбасу та Криму.
З іншого боку, нинішній візит продуманий таким чином, щоб, з американської сторони, на різних рівнях підтвердити безумовну незмінність підтримки України Америкою, а з українського боку – прискорити процеси інтеграції України до євроатлантичної співдружності,
– наголосив Подоляк.
Політик зауважив, що стратегічні відносини між США та Україною наповнені реальним змістом.
Про що говоритимуть з Блінкеном
Подоляк розповів, що з Держсекретарем обговорюватимуть співпрацю у сфері безпеки і оборони, прямі комунікації на політичному рівні, взаємодію в міжнародних організаціях, економічне співробітництво та підтримку реформ в Україні.
Чого чекають в МЗС
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів нагадав, що візит держсекретаря США до України "є першим повноцінним двостороннім візитом до європейської столиці".
Він наголосив, що Україна розраховує на посилення підтримки, як у політичній, так і в оборонній сфері з боку США.
Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізацію всіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов'язані з національною безпекою і обороною,
– сказав Єнін.
За словами дипломата, на зустрічі також обговорять взаємодія щодо торгівлі та інвестицій та механізми технічної допомоги для української економіки.Зверніть увагу! Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими офіційними особами, а також з громадськими активістами.