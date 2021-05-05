Співпраця в обороні та підтримка економіки: що у Зеленського очікують від візиту Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен 5 – 6 травня перебуватиме у Києві. В Офісі Президента та Міністерстві закордонних справ називають цей візит "сигналом підтримки".

Візит Блінкена важливий через кілька причин. Про це у коментарі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До речі Росію треба змусити виконувати міжнародні зобов'язання, – Блінкен

Які причини називають у Зеленського

Це вказує на наше стратегічне партнерство та хороші прямі комунікації керівництва двох країн. Приїзд важливий, що потрібно обговорити деескалацію на Донбасі та напругу біля кордонів. Перед майбутнім самітом президентів США і Росії особисті зустрічі держсекретаря США в Києві допоможуть краще розуміти ситуацію і потреби України. Варто синхронізувати спільні позиції щодо окупованого Донбасу та Криму.

З іншого боку, нинішній візит продуманий таким чином, щоб, з американської сторони, на різних рівнях підтвердити безумовну незмінність підтримки України Америкою, а з українського боку – прискорити процеси інтеграції України до євроатлантичної співдружності,

– наголосив Подоляк.

Політик зауважив, що стратегічні відносини між США та Україною наповнені реальним змістом.

Про що говоритимуть з Блінкеном

Подоляк розповів, що з Держсекретарем обговорюватимуть співпрацю у сфері безпеки і оборони, прямі комунікації на політичному рівні, взаємодію в міжнародних організаціях, економічне співробітництво та підтримку реформ в Україні.

Чого чекають в МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів нагадав, що візит держсекретаря США до України "є першим повноцінним двостороннім візитом до європейської столиці".

Він наголосив, що Україна розраховує на посилення підтримки, як у політичній, так і в оборонній сфері з боку США.

Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізацію всіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов'язані з національною безпекою і обороною,

– сказав Єнін.

За словами дипломата, на зустрічі також обговорять взаємодія щодо торгівлі та інвестицій та механізми технічної допомоги для української економіки.

міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими офіційними особами, а також з громадськими активістами.