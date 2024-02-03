Лукашенку дали "останнє китайське попередження": яким є вплив Пекіна на Мінськ

На початку січня було здійснено 4 вантажних рейси китайською компанією до Білорусі. Літаки перебували на VIP-смузі, яка призначена безпосередньо для повітряного транспорту Лукашенка.

Про це у телеграм-каналі повідомляв Беларускі Гаюн. В розмові з 24 Каналом заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко припустив, що могло бути на цих бортах.

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Що було на борту китайських літаків

Розвантаження китайських літаків відбувалося дуже швидко. Після вони відправилися у зворотній рейс. Ймовірно, на їхньому борту могло бути військове обладнання. За словами Латушка, на озброєнні Білорусі стоять китайські бронеавтомобілі "Дракон" – можливо це було доставлено.

"Звісно, можна припустити, що було доставлено медичне обладнання, щоб лікувати багаточисленні хвороби Лукашенка. Але навряд для цього знадобилося чотири борти", – іронічно припустив він.

З іншого боку могли бути доставлені відповідні запасні частини для ракет, які використовуються при виробництві РСЗВ "Полонез".

"Безумовно, Китай є основним партнером для Лукашенка і він усіма силами намагається зробити так, щоб ця точка опори збереглася", – зазначив Латушко.

Які відносини між Китаєм та Білоруссю

Останній час відносини між Білоруссю та офіційним Пекіном дали тріщину. Все пов'язано з проблемою мігрантів, яку Лукашенко розпочав у 2021 році. Таким чином білоруський президент отримав ультиматуми з боку країн ЄС про закриття кордонів, а Китай відсторонився від нього, навіть не покликавши на саміт "Один пояс – один шлях".

"Йому дали останнє китайське попередження", – сказав Латушко.

Тому Лукашенко змушений був пригальмувати свою історію з мігрантами. Але все ж деяка кількість перебуває на кордоні з Польщею, але без спроб його перетнути. Отже, самопроголошений диктатор тримає "спусковий гачок" і можливо таким чином дає певний сигнал новому керівництву Польщі.

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