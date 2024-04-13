Путін це чудово розуміє: що стримує Лукашенка від вступу у війну проти України

На території Білорусі не припиняються спільні російсько-білоруські військові навчання. Хоч Владімір Путін розглядає втягнення білоруської армії у війну проти України, проте і він, і Алєксандр Лукашенко розуміють ризики такого рішення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, уздовж кордону з Білоруссю дислокується чимале угруповання українських військових, яке білоруси намагаються стримати, аби не допустити їхнього відправлення на Схід.

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Що стримує Лукашенка від вступу у війну проти України

Як зазначив військовий експерт, на кордоні з Білоруссю побудовані фортифікаційні лінії з ровами, бетонними дотами та "зубами дракона", також збільшена щільність мінно-вибухових загороджень. Ці захисні споруди перешкодять проїзду танків та проходженню піхоти.

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко пояснив, що вступ його країни у війну з Україною нічого не дав би , бо лінія кордону повністю замінована, і там перебувають 120 тисяч українських військових.

Такі ж оборонні укріплення побудовані на Донбасі, деякі позиції російські окупанти досі не змогли перетнути. Мовиться про райони Донецьк – Красногорівка та Горлівка – Торецьк.

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Це стримує Лукашенка й Путіна. Останній чудово розуміє, що білоруські війська не зможуть перетнути цю лінію навіть тоді, коли будуть посилені росіянами. Вони розуміють, що загрузнуть та зазнають серйозних втрат,

– наголосив Роман Світан.

Як поляки можуть допомогти

Полковник запасу ЗСУ припустив, що на українсько-білоруському кордоні протяжністю понад 1000 кілометрів можуть бути розгорнутими близько 100 тисяч підготовлених українських військових. Білоруси "бігають" туди-сюди, стримують угруповання, аби воно не відправилося на поміч військам, які ведуть бої на Сході.

Є один з механізмів, як розблокувати це питання – розмістити на кордоні, припустимо, польських військових. Для них оптимальний варіант – звільнити нас, а з білорусами "переморгуватися" на 1000 кілометрів фронту,

– зазначив Світан.

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