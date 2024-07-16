Росія, ймовірно, розкриває дані про зброю США Китаю: у Конгресі паніка, – Reuters

Ймовірно, Росія ділиться з Китаєм інформацією про те, як перемогти американську зброю, яку використовують на фронті в Україні.

Тож напередодні двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім розкрити деталі щодо цього питання. Тож голова комітету республіканець Джон Муленаар і провідний демократ Раджа Крішнамурті написали лист до радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана

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Росія може ділитись даними про зброю США з Китаєм

У листі спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю допустив, що російські технології на фронті які виводять з ладу певні системи озброєнь США, "ймовірно, можуть потрапити" до Китаю. Наприклад, російські засоби боротьби з американськими високоточними боєприпасами.

Раніше ЗМІ та аналітики неодноразово писали про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та "тривожний рівень російської адаптації", який підірвав ефективність кількох неназваних американських систем озброєнь.

Ми повинні передбачити й дійсно діяти, виходячи з припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь,

– йдеться у листі.

Вищезгадані американські посадовці попросили Саллівана реально оцінити здатність Росії протидіяти американському озброєнню, яке наразі використовують і війні в Україні, і те, як Москва поділилася з Китаєм "отриманими уроками".

Ба більше, вони попросили оцінити будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій. Аже держави-члени НАТО назвали Китай ключовою силою, яка сприяє війні Росії проти України.

До слова, КНР не підтримує санкції проти країни-агресорки. У Пекіні запевняють, що росіяни не отримують від них товари військового призначення. Проте, спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій заявив, що така продукція може легко потрапляти до Росії.