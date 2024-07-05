Путін у відчаї, він легко може прорахуватися: розмова з ексаналітиком ЦРУ

Владімір Путін у червні вперше за 24 роки відвідав Північну Корею, де підписав оборонний пакт з диктатором Кім Чен Ином. Це свідчить про певний рівень відчаю російського диктатора та викликає занепокоєння.

Про це в ексклюзивній розмові 24 Каналу сказала колишній аналітик ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі. Також вона оцінила ризики співпраці двох диктаторів для України та світу, а також сказала, як Путін може прорахуватися у цій "дружбі".

Варте уваги Двоє проти вітру: чому Путін вперше за 24 роки прибув у КНДР і яка прихована роль Китаю

Наскільки далеко може зайти співпраця Росії та КНДР

Кім Чен Ин висловив підтримку Росії у війні проти України, також він підписав оборонний пакт з російським диктатором Владіміром Путіним. Наскільки далеко може зайти ця співпраця?

Північна Корея підтримує Путіна та Росію, зокрема їхні військові дії в Україні. Ми знаємо, що КНДР вже відправила до Росії понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, артилерійськими снарядами та іншим військовим обладнанням. Тож вже тоді події розвивалися досить тривожно. Але тепер укладання оборонного пакту може стати фундаментом для відправлення північнокорейських робітників чи, можливо, навіть і солдатів для війни в Україні.

Отже, на додаток до всієї зброї, артснарядів та ракет, вони можуть відправляти й людей воювати в Україні. Це дуже тривожний розвиток подій.

Як США мають реагувати на можливе введення військ КНДР в Україну

18 червня 2024 року Владімір Путін вперше за 24 роки відвідав КНДР . Під час візиту російський та північнокорейський диктатор підписали угоду про "всеосяжне партнерство".

На вашу думку, як Сполучені Штати повинні відреагувати на можливість введення наземних військ КНДР до України. І яка ймовірність того, що Росія може натомість відправити своїх військових на кордон з Північною Кореєю?

Північна Корея вже перебуває під жорсткими санкціями. Це одна з найбільш санкціонованих країн у світі. Це вже держава-вигнанець, тож у нас залишилося не так багато важелів впливу на КНДР.

У 2018 році експрезидент США Дональд Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином, але після провалу саміту в Ханої, діалогу між США та Північною Кореєю не було. Тож, на жаль, на КНДР у нас мало важелів впливу. Та й на Росію теж. На Росію наклали жорсткі санкції, вона також перебуває в ізоляції, тому дуже складно ще щось зробити.

Єдине, до чого можуть вдатися Сполучені Штати, – це продовжувати співпрацю з нашими європейськими та азійськими союзниками, підтримувати цю коаліцію. До речі, зараз США, Південна Корея та Японія посилили свою тристоронню співпрацю після проведення історичного саміту у Кемп-Девіді торік.

Але, крім цього, важко чинити ще якийсь тиск на Північну Корею та Росію лише тому, що вони не збираються нас слухати. Такою є жорстка реальність нинішньої ситуації.

Чому Кім Чен Ин пішов на співпрацю з Путіним

Чому все ж Кім Чен Ин публічно підтримав війну Росії проти України саме зараз? Чи вважаєте ви це своєрідним посланням Заходу?

Що ж, для Північної Кореї Сполучені Штати є заклятим ворогом №1. Але Північна Корея уже ізольована, тож Кім Чен Ину потрібні друзі. Росія, очевидно, бореться зі Сполученими Штатами – найбільшим ворогом Кім Чен Ина. Він вважає, що у світі немає іншої країни, яка б становила більшу загрозу для КНДР, ніж США. Тому логічно, що Кім Чен Ин звернувся до Росії та хвалить усе, що робить Путін. Йому просто потрібні союзники.

Звичайно, Китай є іншою найважливішою країною для Північної Кореї, тому що 90% торгівлі КНДР припадає на КНР. Китай є найважливішим торговельним партнером, ключовим покровителем та союзником Північної Кореї. Але насправді з погляду Кім Чен Ина є логіка у тому, щоб звернутися по допомогу до Владіміра Путіна.



Путін і Кім Чен Ин підписали договір про співпрацю / Getty Images

Як Китай ставиться до зближення Росії та Північної Кореї

Як ви оцінюєте позицію Китаю щодо цього? Що думає Китай про співпрацю Північної Кореї та Росії?

Думаю, Китай конфліктує з цього приводу. З одного боку, якщо Сполучені Штати відвертають увагу на інші події у світі, – це добре для Китаю. Якщо США "загрузнуть" у війні Росії та України – це також добре для Китаю.

З іншого боку, Китай не хоче зміцнювати тристоронні відносини США, Японії та Південної Кореї. Пекін не хоче більшої кількості військових навчань та тренувань на Корейському півострові. Китай не хоче хаосу та нестабільності, бо це посилює напругу на Корейському півострові.

Тому, думаю, що для Пекіна це досить суперечлива ситуація, і вони дуже уважно спостерігають за цими подіями.

На вашу думку, як Китай може відреагувати на зближення КНДР та Росії?

Вони доволі мовчазні, не говорять про це вголос. Але як Китай мав би відреагувати? Варто розуміти, що є певні спільні інтереси у Китаю та Сполучених Штатів, адже обидві країни не хочуть нестабільності на Корейському півострові. Нікому не потрібен хаос, ніхто не хоче подальшої ескалації.

Тож думаю, що Пекін повинен співпрацювати з адміністрацією Байдена та намагатися впливати як на Путіна, так і на Кім Чен Ина. Тому що Китай, ймовірно, єдина країна у світі, яка має якийсь вплив на них двох.



Сі Цзіньпін єдина людина, хто може повпливати і на Путіна, і на Кім Чен Ина / Getty Images

За яких умов Південна Корея дасть зброю Україні

Уряд Південної Кореї запропонував озброїти Україну у відповідь на співпрацю Росії та КНДР у межах їхнього оборонного пакту. Які шанси того, що Сеул справді змінить свою політику?

Побачимо. Річ у тім, що Південна Корея має бути дуже обережною у цьому питанні. Думаю, що вони хочуть допомогти Україні, але Путін також пригрозив уряду Південної Кореї, заявивши, що пряме надання Києву озброєння було б перетином "червоних ліній".

Путін поки не надав Північній Кореї високочутливі та високоточні технології, але погрожує зробити це, якщо Південна Корея напряму підтримає Україну. Як на мене, якщо південнокорейський уряд змінить свою політику, то лише у разі наявності розвідданих, які вказували б на те, що Путін передає чутливі військові технології до КНДР.

Як, на вашу думку, уряд Південної Кореї сприймає такі погрози з боку Росії?

Вони ставляться до них дуже серйозно. Південнокорейці дуже стурбовані кількома речами. Насамперед підтримкою Росії з боку КНДР, зокрема передачею боєприпасів, артснарядів та ракет. Правда в тому, що Південна Корея не хоче, аби Росія перемогла Україну.

Крім того, Південній Кореї не до вподоби те, що озброєння КНДР протестують на полі бою в Україні. Але найбільше Сеул стурбований тим, що Путін передасть Північній Кореї технології, які посилять її зброю масового знищення, зокрема їхню ракетну програму. КНДР і без того вже модернізує та розширює свої спроможності. А Путін багато у чому може допомогти Північній Кореї. Наприклад, посилити ракетну програму КНДР, і це є великим занепокоєнням для Південної Кореї.

Разом з тим, навіть якщо Південна Корея захоче допомогти Україні, то Сеул все одно буде стурбований, що це може прискорити рішення Путіна про передачу чутливих технологій Північній Кореї. Тож це дуже заплутана ситуація.

Чи дійсно Путін може передати КНДР небезпечні технології

Ви думаєте, що Владімір Путін все ж надасть Північній Кореї ці чутливі технології?

Ніхто, звичайно, не знає, що у Путіна в голові. Деякі з цих боєприпасів та артилерійських снарядів є архаїчними та погано функціонують. Тож чи справді в обмін на це Путін передасть технології – невідомо.

Але той факт, що Путін зараз відвідав Північну Корею та підписав оборонний пакт, свідчить про певний рівень відчаю з боку російського диктатора. Отже, це викликає занепокоєння. Зараз інша епоха, йому байдуже на нерозповсюдження зброї. Путін зараз втрачає будь-яку надію на співпрацю з європейцями, тож кидає жереб на жалюгідну Північну Корею, яка посідає 198 місце у світі за рівнем розвитку економіки.

Тож у цьому випадку викликає занепокоєння те, що Путін таки може поділитися чутливими технологіями з Північною Кореєю.

Росія може піти на нові небезпечні співпраці

Чи відчуваєте ви, що зараз у світі формується "вісь зла", і російський диктатор Владімір Путін створює цю вісь шляхом співпраці з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм?

Так. Знаєте, один з науковців Аналітичного центру Річард Фонтен нещодавно написав статтю у Foreign Affairs, назвавши це "віссю потрясіння" (з англ. The Axis of Upheaval – 24 Канал) між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Звичайно, вони працюють разом.

На вашу думку, куди може зайти ця "вісь зла" в короткостроковій та довгостроковій перспективі?

Існує дискусія про те, чи ці відносини між Росією та Північною Кореєю є "шлюбом за розрахунком". Це більш короткострокова річ. Насправді Росія мала чи намагалась мати тісніші відносини з Північною Кореєю, у них були злети та падіння. Тож з одного боку це можна розглядати, як щось короткострокове – що залежить від розвитку війни в Україні.

Отже, якщо війна в Україні затягнеться, то відповідно мовиться про довгострокові відносини Росії та КНДР. Якщо ж війна завершиться, то, можливо, Росія захоче відвернутися від Північної Кореї.

Утім, Путін вперше за 24 роки відвідав Північну Корею та підписав оборонний пакт, тож складається враження, що зараз відбувається щось глобальніше. Є відчуття, що щось безповоротно змінилося.

Чи може відчай Путіна призвести до нових подібних подорожей по світу та інших незвичних співпраць Росії з іншими країнами-вигнанцями?

Звичайно. Путін не може відвідувати багато місць. Є не так багато країн, які готові підтримати Росію, але він би міг спробувати налагодити зв'язок з цими державами-вигнанцями.

Але чи не здається вам, що Сполучені Штати могли б зробити щось більше, щоб запобігти новим небезпечним альянсам у світі? Тобто чи не думаєте ви, що США мають більше можливостей для цього, але поки не наважуються діяти?

У який спосіб? Не схоже, що Путін слухатиметься Байдена. Не схоже, що Кім Чен Ин слухатиметься Байдена. Є лише дві речі, які можуть зробити США: більше підтримувати Україну та працювати з європейськими та азійськими союзниками.

Яку помилку може зробити Путін

Також представники південнокорейського уряду заявили, що якщо Росія надасть Північній Кореї певні чутливі технології, ракети великої дальності чи іншу високоточну зброю, то Південна Корея може надати Україні свою зброю. Чи вважаєте ви це "червоними лініями" для уряду Південної Кореї?

Безумовно. Наразі Південна Корея вагається щодо прямої підтримки України, тому що вони стурбовані погрозами Путіна про передачу технологій КНДР. Але якщо Сеул побачить, що Путін уже це робить, то ніщо його не зупинить. Тож президент Південної Кореї не блефує, коли каже, що збирається допомагати та підтримувати Україну, якщо Росія підтримає Північну Корею.

Тож чи означає це, що візит Путіна до Кім Чен Ина може призвести до негативних наслідків для нього самого?

Що ж, Північна Корея збирається послідовно допомагати Росії, а Південна Корея збирається допомагати Україні. Тож я не знаю, чи обов'язково це матиме негативне забарвлення, чи, можливо, це залежить від того, наскільки далеко Південна Корея готова піти.

Гадаю, що Путін розраховує на те, що президент Південної Кореї все ж не підтримає Україну напряму. Він сподівається, що це лише риторика, а не фактична зміна політики.

Чи не думаєте, що Путін у цьому прорахувався?

Путін прорахується, якщо надасть КНДР чутливі технології та вважатиме, що люди про це не дізнаються.

Про проблеми зі здоров'ям Кім Чен Ина

В одному зі своїх інтерв'ю CNN ви сказали, що Кім Чен Ин виглядав не дуже здоровим під час перемовин з Росією. Чи можете ви розповісти про це детальніше?

Це був просто коментар, тому що ведучий запитав мене про це. Це не коментар від медичного фахівця. Я, звісно, не є лікарем та не оглядала Кім Чен Ина. Але я дивилась на кадри з Кім Чен Ином. Були часи, коли він виглядав здоровішим, а зараз виглядає, що він сильно набрав вагу. Це те, що я побачила неозброєним оком, адже спостерігала за Кім Чен Ином впродовж кількох останніх років.

Ми знаємо, що в його історії хвороб були серйозні проблеми: від діабету і до високого тиску та ожиріння. Але проблеми зі здоров'ям у Кім Чен Ина – це не діагноз, я не лікар. Але це те, що кожен, хто уважно подивився відео чи фотографії, зможе зрозуміти.



Кім Чен Ин має нездоровий вигляд / Getty Images

Як північнокорейський диктатор тримає владу

Як би ви могли оцінити стабільність та стійкість режиму у КНДР? Що північнокорейці думають про власного лідера і чи справді підтримують його?

Неможливо знати, що насправді думають північнокорейці, адже КНДР – одна з найбільш закритих держав у світі. Але якщо розглядати стабільність у Північній Кореї, часто доводиться звертати увагу на те, що дозволяє режиму продовжувати існувати. Ми називаємо це "стовпами стабільності". Підтримка еліти – один з них. Якщо еліти підтримують режим, то він, відповідно, відносно стабільний.

Насправді немає значення, що думає суспільство, тому що воно не має права голосу. У середині 1990-х, у роки голоду, загинули мільйони людей. Але еліти все одно підтримували режим, тому він існував.

Отже, є підтримка еліти, є іноземна допомога. Якщо не буде зовнішньої допомоги, то економічна ситуація в КНДР буде жахливою. Але у нас все ще є Китай та Росія, які постачають Північній Кореї продовольство, нафту та все інше. Так і зберігається режим. Подивіться на ідеологічну індоктринацію, монополію на інформацію – північнокорейці з цим борються. Вони не хочуть, щоб будь-яка інформація ззовні потрапила до Північної Кореї. Так вони підтримують стабільність режиму.

Не менш важливою є тактика страху та система спостереження, яка реально контролює населення. Отже, щоб оцінити стабільність у Північній Кореї, потрібно розглядати ці фактори та бачити, як вони діють.

Я вважаю, що нам потрібно надсилати інформацію в Північну Корею. Проникнення інформації – це одна з найважливіших речей, які ми можемо зробити. З вдосконаленням технологій, таких як USB-накопичувачі, режим не може повністю перекрити доступ до інформації ззовні. Деяка інформація заходить з кордону Китаю та Південної Кореї. Тому ми повинні допомогти жителям КНДР краще розуміти, що відбувається у світі.

Як можливе переобрання Трампа вплине на стосунки з КНДР

Що ви очікуєте від Дональда Трампа щодо Північної Кореї в разі його президентства?

Ніхто не може говорити за Дональда Трампа, крім нього самого. Але я думаю, що і Путін, і Кім Чен Ин хочуть, щоб Трамп був переобраним.

З погляду Північної Кореї – Трамп все одно кращий за Байдена. Кім Чен Ин принаймні тричі сідав за стіл переговорів з тодішнім президентом Трампом. Трамп ставив під сумнів альянс США та Південної Кореї, ставив запитання, навіщо американські війська у Південній Кореї – для нього це було занадто дорого.

Він невеликий прихильник альянсів. Тому, звісно, для КНДР краще, щоб до влади прийшов Трамп. Єдине, у чому Трамп був послідовним протягом десятиліть, – це в тому, що ставив під сумнів розміщення військ у Південній Кореї та альянси. Він говорив про це ще з 1990 року.

Тому і для Путіна, і для Кім Чен Ина Трамп – кращий. Ми багато разів чули, як Трамп хвалив Путіна за те, що він "сильний лідер" тощо. Це викликає занепокоєння.