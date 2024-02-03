"Супермаркет перед закриттям": яку політику щодо Росії проводить Туреччина

Російський бізнес скаржиться на припинення платежів між Росією і Туреччиною. Причиною цього стало рішення президента США Джо Байдена про вторинні санкції.

Туреччина вимиває фінансовий, людський ресурс з Росії. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, додавши, що як тільки це починає загрожувати введенням санкцій, Туреччина одразу промальовує для себе певну стіну захисту.

До теми Турецькі банки масово припиняють співпрацю з росіянами: ключову роль відіграв Байден

Чого хоче Ердоган

"Туреччина діє, як всі інші країни з недемократичного табору. Вони розуміють, що Росія – це супермаркет перед закриттям. Його будуть розформовувати, тому товари йдуть з великою знижкою. А в них є "клубна карта" й вони можуть першими зайти у супермаркет і вибрати те, що їм потрібно", – розповів Олег Саакян.

Він додав, що як тільки виникають певні небезпеки, Туреччина активізує інші напрямки. Зараз країна досягла у стосунках із Заходом фіксації своїх забаганок в обмін за голосування за членство Швеції в НАТО.

У січні 2023 року парламент Туреччини схвалив заявку про приєднання Швеції до НАТО. Голосування відбулося після багатомісячних дискусій. Єдина країна, яка ще не схвалила заявку Швеції, – це Угорщина.

Туреччина отримала F-16, зняття частини заборон на співпрацю у сфері воєнно-промислового комплексу. Ці санкції були введені проти країни після "придушення" там революції у 2016 році. Тому зараз у них потепління у стосунках із Заходом. На цьому тлі вони не хочуть так зухвало порушувати санкційний тиск.

Зараз Туреччина зайняла антиізраїльську позицію у своїй офіційній риториці. Але якщо ми подивимось на торговельну співпрацю між країнами, то вона зростає. Тобто слова розходяться з діями. Це і є частина східної дипломатії. Туреччина – її яскравий представник.

Таку саму ситуацію можна побачити між Китаєм та Росією. Там діє прагматизм, тому слова – окремо, цінності – окремо, а гроші – щобільше окремо,

– наголосив політолог.

Які стосунки між Росією та Туреччиною