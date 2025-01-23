Трамп доб’є економіку Росії: чому Саудівська Аравія може радо у цьому допомогти
- Дональд Трамп заявив, що просив Саудівську Аравію знизити ціну на нафту, щоб завершити російсько-українську війну, також країна планує інвестувати в США 600 мільярдів доларів.
- Саудівська Аравія може стати ситуативним союзником США, якщо буде зацікавлена в діях, які Трамп пропонує, щоб вплинути на ринок нафти та торгівлю з Росією.
- Ігор Рейтерович зазначив, що Трамп може спричинити обвал цін на нафту, що вплине на становище Росії.
Дональд Трамп заявив про те, що просив Саудівську Аравію знизити ціну на нафту для того, щоб так завершити російську-українську війну. Також стало відомо, що країна планує інвестувати в Сполучені Штати 600 мільярдів доларів.
Варто розуміти, що у Трампа завжди були непогані стосунки з цією країною. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що для такої дружби є низка причин.
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Як Саудівська Аравія може допомогти Трампу
У розумінні нового президента США саудити – це "правильні хлопці". Вони готові купувати американську зброю у великій кількості, інвестувати в Америку й не надто цікавитися дотриманням норм. А що найважливіше – у них є гроші.
Трамп може натиснути на Саудівську Аравію та змусити її щось зробити, але виключно тоді, коли країна саме буде в цьому зацікавлена. Наприклад, у Трампа немає сильного впливу на країни ОПЕК+. Йому буде складно змусити цю організацію, наприклад, зменшити видобуток нафти.
Але якщо виявиться, що Саудівська Аравія буде зацікавлена в подібних діях, то вона буде, хоч і ситуативним, але союзником Сполучених Штатів. Тоді це може спрацювати,
– наголосив політолог.
Варто пригадати, що колись профільний міністр Саудівської Аравії заявляв, що росіяни і казахи вже дістали всіх, адже порушують угоди, постійно збільшують видобуток нафти, не дотримуються зобов'язань.
Простою мовою він сказав, що росіяни "дограються" і Саудівська Аравія "завалить" ринок своєю нафтою, скине ціни до 40 доларів, викине Росію вас з ринку, а потім збільшить ціни до 100 доларів,
– додав Ігор Рейтерович.
Трамп може запропонувати Саудівській Аравії реалізувати цю історію. Якщо саудити не підуть на такий обвал, тоді він повернеться до своєї "улюбленої справи" – обкладе всіх митами. Зрозуміло, що всі країни мають певні торгівельні відносини зі США. Тоді перед ними постане вибір – торгувати з Росією, наражаючись на небезпеку, чи відмовитися від цього на користь Сполучених Штатів.
Упродовж кількох місяців реально це зробити. Як тільки почнуться певні кроки, світ почне змінюватися і зовсім по-іншому подивиться на Росію. Байден в такому форматі не працював, а Трамп може це зробити,
– підсумував Ігор Рейтерович.
Зауважимо Саудівська Аравія заявила, що планує інвестувати в економіку США. Наразі невідомо, в які саме сфери. Перед тим Дональд Трамп провів телефонну розмову з кронпринцом Саудівської Аравії.