Україна зі щонайменше 6 країнами НАТО виготовлятиме важке озброєння і військову техніку

Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром виготовлятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6 країнами-членами Альянсу.

Мовиться про Польщу, Чехію, Францію, Данію та ще кілька, укладені з якими угоди не передбачають розголошення будь-яких даних.

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Україна виготовлятиме військову техніку з країнами НАТО

В Укроборонпромі розповіли, що зі щонайменше 6 країнами-членами НАТО:

створюватимуть спільні оборонні підприємства,

будуватимуть лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу,

спільно виготовлятимуть броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню,

спільно розроблятимуть нові високотехнологічні зразки озброєння.

Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях. Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластера,

– мовиться у повідомленні.

Угоду уклали згідно з досягнутими домовленостями між президентом Володимиром Зеленським та чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою. Вона передбачає:

виробництво військової техніки;

збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;

розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;

співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

"Для реалізації цих планів ми залучатимемо як провідні українські та чеські оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів. Загалом для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових Укроборонпром та Міністерство закордонних справ України домовилися про подальшу координацію дій", – додали в Укроборонпромі.

Там зауважили, що це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України, яка є форпостом оборони для усього західного світу.

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Боєприпаси з Укроборонпрому зменшать залежність від західних постачань

Укроборонпром вже налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметри, а також мін калібру 120 міліметрів. Вони пройшли успішні випробування та не перший місяць виготовляються за технологією НАТО.

Розосереджено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються,

– мовиться у повідомленні.

В компанії додали, що довіра до України та її оборонно-промислового комплексу невпинно зростає. Зокрема, цьому сприяє розпочата реформа з перетворення Укроборонпрому у сучасну високотехнологічну оборонну компанію.

"Станом на сьогодні перетворено у господарські товариства понад два десятки підприємств державної оборонки, на черзі – сам Концерн", – додали фахівці.

Реформа надасть можливість:

підвищити ступінь прозорості діяльності державного сектору ОПК,

залучати ще більше інвестицій,

здійснювати трансфер технологій,

створювати більше спільних підприємств в тому числі з країнами НАТО,

допоможе убезпечити оборонку від корупційних ризиків.

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