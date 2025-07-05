Дасть ще сотні тисяч дронів уже цього року, – Зеленський про співпрацю України та США

Зеленський прокоментував співпрацю щодо дронів зі США. За його словами, це позитивно вплине на забезпечення України безпілотниками.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента Зеленського 5 липня.

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Дрони-перехоплювачі – очевидний пріоритет України

Президент Зеленський розповів, що співпраця із США дасть Україні уже у 2025 році сотні тисяч дронів.

Щодо дронів також домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року,

– розповів він.

Глава держави зауважив, що йдеться у тому числі й про дрони-перехоплювачі. Їх Зеленський назвав "очевидним нашим пріоритетом".

Він зауважив, що наразі перед державою, Силами оборони, бізнесом, який працює над цим напрямком, стоїть головне завдання – буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів.

"Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати", – підсумував Зеленський.

До слова, Україна має нові домовленості про спільне виробництво зброї з Данією. Уже укладена угода, і її підписали 4 липня.

Президент анонсував, що очікуються ще й інші домовленості щодо дронів і багатьох інших необхідних видів зброї.