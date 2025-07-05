Дасть ще сотні тисяч дронів уже цього року, – Зеленський про співпрацю України та США
- Зеленський повідомив, що Україна отримає сотні тисяч дронів у співпраці зі США в 2025 році, включаючи дрони-перехоплювачі.
- Зеленський підкреслив пріоритетність збільшення ефективності в застосуванні та виробництві дронів-перехоплювачів.
Зеленський прокоментував співпрацю щодо дронів зі США. За його словами, це позитивно вплине на забезпечення України безпілотниками.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента Зеленського 5 липня.
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Дрони-перехоплювачі – очевидний пріоритет України
Президент Зеленський розповів, що співпраця із США дасть Україні уже у 2025 році сотні тисяч дронів.
Щодо дронів також домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року,
– розповів він.
Глава держави зауважив, що йдеться у тому числі й про дрони-перехоплювачі. Їх Зеленський назвав "очевидним нашим пріоритетом".
Він зауважив, що наразі перед державою, Силами оборони, бізнесом, який працює над цим напрямком, стоїть головне завдання – буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів.
"Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати", – підсумував Зеленський.
До слова, Україна має нові домовленості про спільне виробництво зброї з Данією. Уже укладена угода, і її підписали 4 липня.
Президент анонсував, що очікуються ще й інші домовленості щодо дронів і багатьох інших необхідних видів зброї.