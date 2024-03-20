У Житомирі чоловік напав на співробітника ТЦК: за справу взялася поліція

У мережі почали ширитися кадри, на яких невідомий чоловік напав на співробітника ТЦК. Невідомий кілька разів вдарив військового, а також облаяв його.

Відео почало ширитися мережею 14 березня. За справу вже взялася поліція.

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Чоловік напав на працівника ТЦК

У четвер, 14 березня, у соцмережах з'явилися кадри, як у Житомирі чоловік напав на військового у формі. Невідомий почав голосно кричати, лаятися та кілька разів вдарив співробітника ТЦК.

Як розповіла речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвицька, стосовно нападника вже відкрили кримінальне провадження. Його дії кваліфікують як хуліганство. Вона також додала, що інцидент стався на вулиці Київській у Житомирі. Після нападу військовий особисто звернувся до поліції із заявою.

Особу чоловіка, який напав на військового вже встановили. Ним виявився 33-річний містянин.

Нині всі обставини події встановлюють дізнавачі Житомирського районного управління поліції у межах відкритого кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство,

– повідомили у поліції.

Чоловік напав на військового: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Військовий прокоментував інцидент

У Житомирському обласному ТЦК та СП також відреагували на інцидент. Там опублікували відео зі зверненням постраждалого військового. Він розповів, що його позивний "Бабай". Чоловіка призвали на службу на початку 2023 року. Спочатку він опинився у стрілецькому батальйоні у взводі розвідки, а вже після навчань "Бабай" відправився працювати на Куп'янський напрямок. Оскільки військовий добре керував дронами, то він опинився в аеророзвідці. Згодом військовий знову опинився на навчаннях, після яких відправився служити в роту ударних БпЛА в 32 окрему механізовану бригаду.

Через те, що "Бабай" мав чимало захворювань, часто був у госпіталях – його признали обмежено придатним. Тоді військового перевели в Житомирську область, де він опинився в роті охорони – вона займається оповіщенням громадян, щоб вони ставали на військовий облік та проходили військово-лікарську комісію. "Бабай", коментуючи інцидент, наголосив, що не розуміє такого ставлення.

Я не знаю, що змусило цю людину так до нас поставитись. Ми просто йшли повз і нікого не чіпали, ми навіть там нікого не зупиняли. Ми йшли повз нього, він почав до нас нецензурно висловлюватись. Я зупинився біля нього і звернувся, що, мовляв, "будь тихіше", на що людина відреагувала ще гірше,

– розповів "Бабай".

Військовий також наголосив, що нині близько 95% працівників ТЦК – це ті, хто повернувся з фронту з пораненнями та контузіями.

Військовий прокоментував напад: дивіться відео

У Чернівецькій області напали на співробітників ТЦК з сокирою

На Буковині 7 березня двоє чоловіків напали на співробітника ТЦК з сокирою. Спочатку нападники здійснили наїзд на військового, а потім – вдарили обухом сокири в передпліччя.

Нині чоловікам вже обрали запобіжний захід – їх триматимуть під вартою без можливості внесення застави. Нападникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як стало відомо згодом, постраждалий – військовий, який служить на фронті з 2014 року. Він звільняв Київщину та воював на Бахмутському напрямку. Герой двічі був поранений, тому його перевели на службу до ТЦК.