Спочатку треба покласти край війні, – глава Пентагону висловився про членство України у НАТО

Голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна в майбутньому запросить ще членство в НАТО. Проте наразі питання приєднання до Альянсу, головне – завершити війну з Росією.

На думку Остіна, зараз головне, аби президент Путін захотів покласти край війні. Це має зробити саме він, адже глава Кремля її розпочав.

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Рішення приєднатись до НАТО – суверенне право України

Про це міністр оборони США повідомив після засідання міжнародної Координаційної групи з питань оборони України. Понад 40 глав Міноборони різних країн зібрались на базі Рамштайн у Німеччині.

Це (приєднання до НАТО – 24 канал) буде суверенне рішення України. Я думаю, що НАТО завжди стоятиме на принципах політики відкритих дверей. Я не хочу спекулювати про те, що може статися. Я вірю, що в майбутньому, якщо буде можливість, Україна знову попросить членство в НАТО,

– наголосив Остін.

Завдання номер один зараз – це саме завершення війни. Володимир Путін має ухвалити рішення про деескалацію та сісти за стіл переговорів.

Останні заяви Ллойда Остіна щодо України: коротко

Після зустрічі на базі Рамштайн Остін заявив, що союзники зустрічатимуться щомісяця щодо допомоги Україні.

Створення контактної групи дозволить краще координувати зусилля західних країн у військовій підтримці Києва.

Раніше у Пентагоні наголосили, що українські військові тренуватимуться у американських наставників.

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