Спочатку треба покласти край війні, – глава Пентагону висловився про членство України у НАТО
Джерело:Міністерство оборони США
Голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна в майбутньому запросить ще членство в НАТО. Проте наразі питання приєднання до Альянсу, головне – завершити війну з Росією.
На думку Остіна, зараз головне, аби президент Путін захотів покласти край війні. Це має зробити саме він, адже глава Кремля її розпочав.
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Рішення приєднатись до НАТО – суверенне право України
Про це міністр оборони США повідомив після засідання міжнародної Координаційної групи з питань оборони України. Понад 40 глав Міноборони різних країн зібрались на базі Рамштайн у Німеччині.
Це (приєднання до НАТО – 24 канал) буде суверенне рішення України. Я думаю, що НАТО завжди стоятиме на принципах політики відкритих дверей. Я не хочу спекулювати про те, що може статися. Я вірю, що в майбутньому, якщо буде можливість, Україна знову попросить членство в НАТО,
– наголосив Остін.
Завдання номер один зараз – це саме завершення війни. Володимир Путін має ухвалити рішення про деескалацію та сісти за стіл переговорів.
Останні заяви Ллойда Остіна щодо України: коротко
- Після зустрічі на базі Рамштайн Остін заявив, що союзники зустрічатимуться щомісяця щодо допомоги Україні.
- Створення контактної групи дозволить краще координувати зусилля західних країн у військовій підтримці Києва.
- Раніше у Пентагоні наголосили, що українські військові тренуватимуться у американських наставників.
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