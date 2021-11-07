Спочатку відпочину, – Меркель про те, чи залишиться в політиці

7 листопада 2021 , 21:46
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Джерело:

Deutsche Welle

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поділилась своїми планами на життя після того, як піде з посади. Вона зізналась, що хоче відпочити.

Меркель заявила, що політикою займатись не буде. Вона і так робила це протягом 16 років.

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Меркель буде відпочивати

Так, спочатку політикиня планує відпочити. Потім вже вирішуватиме, чим займеться на пенсії.

Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні,
– наголосила Меркель.

Меркель покидає посаду: головне

  • Політикиня очолювала німецький уряд 16 років. Проте у виборах у вересні 2021 року вона вирішила не брати участі.
  • Ймовірним наступником Меркель називають лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца. Його політсила набрала найбільшу кількість голосів. 
  • Канцлерка перед залишенням своєї посади відвідала Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Еммануеля Макрона.
  • 22 жовтня політикиня востаннє виступила на саміті Євросоюзу. Їй влаштували прощальну церемонію.
Автор: Ольга Музика