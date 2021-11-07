Спочатку відпочину, – Меркель про те, чи залишиться в політиці
7 листопада 2021 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:Deutsche Welle
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поділилась своїми планами на життя після того, як піде з посади. Вона зізналась, що хоче відпочити.
Меркель заявила, що політикою займатись не буде. Вона і так робила це протягом 16 років.
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Меркель буде відпочивати
Так, спочатку політикиня планує відпочити. Потім вже вирішуватиме, чим займеться на пенсії.
Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні,
– наголосила Меркель.
Меркель покидає посаду: головне
- Політикиня очолювала німецький уряд 16 років. Проте у виборах у вересні 2021 року вона вирішила не брати участі.
- Ймовірним наступником Меркель називають лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца. Його політсила набрала найбільшу кількість голосів.
- Канцлерка перед залишенням своєї посади відвідала Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Еммануеля Макрона.
- 22 жовтня політикиня востаннє виступила на саміті Євросоюзу. Їй влаштували прощальну церемонію.