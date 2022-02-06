Сподіваємось, що Європа засвоїла урок, – посол України про ризик запуску "Північного потоку-2"

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що проєкт "Північного потоку-2" не варто було розглядати взагалі, коли мова йде про напад Росії. За його словами, Федеральне агентство має прийняти рішення щодо запуску.

Дипломат стверджує, що Єврокомісія запросить Україну до розгляду офіційного схвалення газопроводу. За його словами, наша держава висловить свою думку про ситуацію після рішення агентства.

До теми У Німеччині назвали терміни рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Запуск є підозрілим для європейського права

Як припускає Ченцов, газопровід може опинитися під контролем Газпрому, який також забезпечує його газом. На думку посла, видається досить підозрілим те, що ця пропозиція відповідає європейському праву.

Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими: чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут, в ЄС,

– сказав дипломат.

Він наголосив, що це робить громадян та бізнес більш вразливими до російських маніпуляцій.

Що відомо про "Північний потік-2"

Російський "Газпром" оголосив про закінчення будівництва газопроводу в обхід України у вересні 2021 року. Щоб він запрацював, його має сертифікувати відповідний орган ЄС, але процедура поки призупинена.

Федеральний міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек критикував ідею сертифікації російського "Північного потоку-2". А посол Німеччини в Україні казала, що їй завжди буде соромно за цей газопровід.

Також критику сертифікації висловлював прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Глава польського уряду називав газопровід "геополітичною зброєю".

Які українські компанії долучаться до сертифікації: дивіться відео