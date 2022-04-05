Сподіваємось на відповідальність, – Квін припустила, чи Путін застосує ядерну зброю
Росія має ядерну зброю, хочемо ми того чи ні. А ядерна політика – одна з тих речей, які вимагають тривалого глобального обговорення.
Тож щоб Захід міг переглянути свою політику щодо ядерного статусу Росії, має минути якийсь час. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.
Увага Дискусії тривають, – Квін відповіла, чи може Україна отримати винищувачі
Однак, звичайно, вона сподівається, що Росія буде відповідальною ядерною державою.
"Ми змусимо їх відповідати, якщо так не буде", – наголосила Квін.
Журналістка ж зауважила, що один з аргументів Заходу проти надання Україні винищувачів полягає в тому, що Путін застосує ядерну зброю. Однак Квін відповіла, що не погоджується з цією логікою.
Ми дуже сподіваємось, що президент Путін буде відповідально ставитись до ядерної зброї. В інакшому випадку його притягнуть до відповідальності,
– запевнила вона.
Кількість ядерних боєголовок у світі станом на 2020 рік / Інфографіка 24 канал
Дивіться повністю інтерв'ю з Крістіною Квін: відео