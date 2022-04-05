Сподіваємось на відповідальність, – Квін припустила, чи Путін застосує ядерну зброю

Росія має ядерну зброю, хочемо ми того чи ні. А ядерна політика – одна з тих речей, які вимагають тривалого глобального обговорення.

Тож щоб Захід міг переглянути свою політику щодо ядерного статусу Росії, має минути якийсь час. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.

Увага Дискусії тривають, – Квін відповіла, чи може Україна отримати винищувачі

Однак, звичайно, вона сподівається, що Росія буде відповідальною ядерною державою.

"Ми змусимо їх відповідати, якщо так не буде", – наголосила Квін.

Журналістка ж зауважила, що один з аргументів Заходу проти надання Україні винищувачів полягає в тому, що Путін застосує ядерну зброю. Однак Квін відповіла, що не погоджується з цією логікою.

Ми дуже сподіваємось, що президент Путін буде відповідально ставитись до ядерної зброї. В інакшому випадку його притягнуть до відповідальності,

– запевнила вона.



Кількість ядерних боєголовок у світі станом на 2020 рік / Інфографіка 24 канал

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