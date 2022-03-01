"Сподіваюсь, він живий": на Сумщині втратили зв'язок з головою Тростянецької громади

Ворог нещадно атакує Сумщину. Колеги втратили зв'язок із головою Тростянецької громади Юрієм Бовою.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Він наголосив, що ситуація складна.

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"Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою. Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", – наголосив Живицький.

Що відбувалось у Тростянці

Варто зауважити, що активні бої за Тростянець тривали 25 лютого.

Вже 26 лютого людей просили не виходити на вулиці, адже там працювали снайпери.

Кумедний та водночас обурливий інцидент трапився у населеному пункті 27 лютого – окупанти накинулись на алкоголь та ковбасу у пограбованому магазині.

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