"Сподіваюсь, він живий": на Сумщині втратили зв'язок з головою Тростянецької громади

1 березня 2022 , 01:33
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Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

Ворог нещадно атакує Сумщину. Колеги втратили зв'язок із головою Тростянецької громади Юрієм Бовою.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Він наголосив, що ситуація складна.

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"Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою. Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", – наголосив Живицький.

Що відбувалось у Тростянці

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Автор: Тетяна Пасічник