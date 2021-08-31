Сподіваюся на продовження співпраці, – Зеленський привітав нового президента Естонії
31 серпня 2021 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
У Естонії таємним голосуванням обрали нового президента Алара Каріса. Володимир Зеленський привітав його та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами.
Каріса висунули депутати Центристської партії та Партії реформ. Вони утворюють панівну коаліцію та мають 59 мандатів у парламенті.
До теми Лише один кандидат: в Естонії обрали нового президента
Я щиро вітаю Алара Каріса з обранням президентом Естонії за результатами голосування депутатів,
– написав Зеленський.
Він також додав, що сподівається "на продовження тісної співпраці між Україною та Естонією на благо наших двох народів".
Коротко про обрання нового президента Естонії
- 31 серпня Алара Каріса обрали президентом Естонії. Це відбулось з другої спроби депутатів. За нього проголосували 72 парламентарі, а 8 бюлетенів виявилися пустими.
- Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Та в першому турі, 30 серпня, за Каріса проголосували 63 депутати – цього було недостатньо, адже кандидат мав отримати не менше, ніж 68 голосів зі 101 можливого.
- 63-річний Алар Каріс є біологом за освітою. З 2018 року був директором Естонського національного музею.
- Перед тим, з 2007 по 2012 рік, – ректором Тартуського університету.