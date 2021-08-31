Сподіваюся на продовження співпраці, – Зеленський привітав нового президента Естонії

У Естонії таємним голосуванням обрали нового президента Алара Каріса. Володимир Зеленський привітав його та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами.

Каріса висунули депутати Центристської партії та Партії реформ. Вони утворюють панівну коаліцію та мають 59 мандатів у парламенті.

До теми Лише один кандидат: в Естонії обрали нового президента

Я щиро вітаю Алара Каріса з обранням президентом Естонії за результатами голосування депутатів,

– написав Зеленський.

Він також додав, що сподівається "на продовження тісної співпраці між Україною та Естонією на благо наших двох народів".

Коротко про обрання нового президента Естонії