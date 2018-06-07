Спокуслива Кейт Аптон знялася на обкладинку чоловічого журналу: фото

25-літня модель та актриса Кейт Аптон знялась на обкладинку чоловічого журналу "MAXIM" – липень/серпень 2018.

Зазначається, що журнал "MAXIM" признав Кейт Аптон найсексуальнішою жінкою 2018 року.

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Фотографував дівчину відомий французький fashion-фотограф Жиль Бенсімон. Він тривалий час працював креативним директором журналу "ELLE" і був запрошеним фотографом на шоу "Топ-модель по-американськи". Крім того, працював з багатьма світовими зірками, такими як Жизель Бундхен, Дженніфер Лопез, Кім Кардашян, Кіра Найтлі, Брітні Спірс тощо.



Кейт Аптон / Жиль Бенсімон