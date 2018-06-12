Спокусливий кліп гурту "Время и Стекло" б'є рекорди за переглядами: деталі

Не минуло й двох тижнів від дня оприлюднення провокативного кліпу на пісню "Е, бой", як гурт "Время и Стекло" може святкувати його чималі перегляди в мережі.

Як відомо, 31 травня підопічні Потапа презентували новий гарячий кліп "Е, бой". Зірки приміряли спокусливі образи, а солістка колективу Надія Дорофеєва сексуально займалась спортом, лежачи на спині.

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Провокативні кадри зірвали мережу: за 12 днів відео переглянули понад 10 мільйонів користувачів YouTube. Такий успіх гарячого треку – не дивина, адже слова пісні запам'ятовуються після першого перегляду ролика, а запальний ритм змушує підтанцьовувати.

Дивіться відео кліпу гурту "Время и Стекло" на пісню "Е, бой":

Про успіх нового кліпу написала Надія Дорофеєва, яка звернулась до прихильників зі словами подяки.

"Е, бой" – 10 мільйонів переглядів. Навіть більше! Дякую! Вітаю всю команду Mozgi Entertaiment та звісно Таню Муіньо (режисера кліпу, – ред.)", – написала Надія Дорофеєва, додавши фрагмент відео.