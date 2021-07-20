Сполучені Штати і союзники офіційно звинуватили Китай у масових кібератаках
Джерело:пресслужба Білого Дому
Сполучені Штати, Євросоюз, Велика Британія і НАТО заявили, що Китай здійснив масштабні кібератаки на сервери компанії Microsoft. Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі підтвердила спільну позицію союзників у цьому питанні.
Вона також заявила про жорстку відповідь на загрози як з боку Китаю, так і Росії. У заяві мовиться, що країни спрямують зусилля для протидії кіберзлочинам.
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КНР офіційно звинуватили в кіберзлочинах
У Білому Домі вважають, що КНР використовує хакерів, які проводять несанкціоновані кібероперації по всьому світу. Зокрема і для отримання власної вигоди.
У кібершпіонажі звинувачують колишніх співробітників Міністерства державної безпеки Китаю. Злочинці протягом тривалого часу:
- атакували різні компанії за допомогою програм-вимагачів;
- займалися криптоджекінгом (незаконний майнінг криптовалюти з використанням шкідливого коду без згоди користувача – 24 канал).
США заявили, що пов'язані з китайським МДБ кібероператори скоювали злочини проти приватних компаній, а потім вимагали мільйони доларів викупу. Хакери завдали своїми діями збитків на мільярди доларів.
Євросоюз у своїй заяві стверджує, що через атаку на сервери Microsoft Exchange вийшли з ладу тисячі комп'ютерів по всьому світу. Водночас уряд Великої Британії пов'язує це зі шпигунською діяльністю з метою отримання доступу до персональних даних та крадіжкою інтелектуальної власності.
Останні гучні кібератаки у світі
- Внаслідок атаки хакерів у травні перестав працювати оператор найбільшого бензопроводу в США. Компанія Colonial Pipeline навіть заплатила злочинцям викуп у розмірі майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті.
- Вже на початку липня було зламано компанію-постачальника програмного забезпечення Kaseya. За відновлення системи кібершахраї вимагали 70 мільйонів доларів.
- Bloomberg повідомив, що злочинна група атакувала інтернет-мережу Республіканської партії США. У 2016 році вони також зламали сайт Демократичної партії США і викрали конфіденційне листування політиків.
- У Німеччині влада вперше в історії оголосила надзвичайну ситуацію через масові кібератаки.