Сполучені Штати і союзники офіційно звинуватили Китай у масових кібератаках

Сполучені Штати, Євросоюз, Велика Британія і НАТО заявили, що Китай здійснив масштабні кібератаки на сервери компанії Microsoft. Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі підтвердила спільну позицію союзників у цьому питанні.

Вона також заявила про жорстку відповідь на загрози як з боку Китаю, так і Росії. У заяві мовиться, що країни спрямують зусилля для протидії кіберзлочинам.

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КНР офіційно звинуватили в кіберзлочинах

У Білому Домі вважають, що КНР використовує хакерів, які проводять несанкціоновані кібероперації по всьому світу. Зокрема і для отримання власної вигоди.

У кібершпіонажі звинувачують колишніх співробітників Міністерства державної безпеки Китаю. Злочинці протягом тривалого часу:

атакували різні компанії за допомогою програм-вимагачів;

займалися криптоджекінгом (незаконний майнінг криптовалюти з використанням шкідливого коду без згоди користувача – 24 канал).

США заявили, що пов'язані з китайським МДБ кібероператори скоювали злочини проти приватних компаній, а потім вимагали мільйони доларів викупу. Хакери завдали своїми діями збитків на мільярди доларів.

Євросоюз у своїй заяві стверджує, що через атаку на сервери Microsoft Exchange вийшли з ладу тисячі комп'ютерів по всьому світу. Водночас уряд Великої Британії пов'язує це зі шпигунською діяльністю з метою отримання доступу до персональних даних та крадіжкою інтелектуальної власності.

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