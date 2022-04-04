Сполучення Чернігова з центром України відновили, – командувач ОТУ "Північ"

В Україні продовжують зачищати міста та відновлювати інфраструктури після російської навали. Зокрема, це стосується сполучення між Києвом та Черніговом.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Сполучення між Черніговом та Києвом

Цю інформацію підтвердив Віктор Ніколюк. За його словами, відтепер трасою через Гончарівське містяни та негабаритні авто з гуманітарним вантажем можуть дістатися до Чернігова. Цю дорогу ще називають старим київським шляхом.

Працюємо далі!,

– додали у дописі.

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