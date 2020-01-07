10 очок українця Леня не врятували "Атланту" від поразки "Денверу": відео

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти". Команда програла "Денверу" –115:123.

Українець Олексій Лень провів на паркеті 21 хвилину і за цей час набрав 10 очок (2-7 з гри, 6-10 штрафні), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення і віддав 1 передачу.

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Матч став для Леня 34-м у нинішньому сезоні. В середньому баскетболіст збірної України набирає 8,8 очка за матч і 5,6 підбирань.

"Атланта" посідає останнє 15 місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 8 матчів з 37-ми.

"Атланта" – "Денвер" 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)