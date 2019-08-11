11-літній вболівальник зламав собі ніс, коли біг за машиною Салаха: фото

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Мохамед Салах
Мохамед Салах

Гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах спричинив справжній фурор, коли проїжджав на своєму автомобілі. Настільки, що один з юних фанатів зламав собі ніс.

11-річний уболівальник Луї Фаулер з 10-річним братом бігли за машиною футболіста. І не дуже роздивлялися по сторонах. Відтак Луї врізався в ліхтарний стовп і впав. Пізніше виявилося, що хлопчик зламав ніс.

До слова: ФІФА назвала кандидатів на звання найкращого гравця 2019 року, серед них і Салах

Салах, який помітив цей момент, зупинився та повернувся до них. Він перевірив, чи все добре в малим вболівальником. Салах сфотографувався з хлопчиками. І лише після цього Луї відвезли в лікарню.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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