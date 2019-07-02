15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео

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Корі Гауфф перемогла Вінус Вільямс
Корі Гауфф перемогла Вінус Вільямс / Фото з відкритих джерел

15-річна американська тенісистка Корі Гауфф вийшла до другого раунду Вімблдону. У дебютному матчі в основній сітці турніру американка обіграла імениту Вінус Вільямс.

Зустріч тривала 1 годину і 21 хвилину. І в першому, і в другому сеті Гауфф перемогла з рахунком 6:4. Цікаво, що в основну сітку Вімблдону Корі пробилася через кваліфікацію.

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15-річна американка не змогла стримати сльози після вирішального розіграшу в другому сеті. На матчі також були присутні батьки Гауфф.

Вона відмінно грала, я – не дуже добре. Контраст був у всьому. Я рада бачити її чудову гру. Після матчу сказала їй, що вона молодець і побажала удачі. Важливо, щоб вона отримувала задоволення від гри, насолоджувалася життям. Сьогодні вона все зробила відмінно. Атакувала набагато точніше, ніж я. Подавала, переміщалася по корту. Вона провела прекрасний матч,
– сказала Вінус Вільямс після матчу.

Корі Гауфф – наймолодша учасниця основної сітки Вімблдону за останні десять років. Цікаво, що Вінус була найстаршою спортсменкою в нинішньому розіграші турніру Великого Шолома. Також Вільямс – п'ятиразова чемпіонка Вімблдону (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Спорт 24 писав, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська без проблем змогли подолати перше коло на Вімблдоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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