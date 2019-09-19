16-річний гравець "Шахтаря", який говорив "Де "Динамо", де", перейшов до київського клубу

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Ділан Вуанту (ліворуч)
Ділан Вуанту (ліворуч) / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" підписало контракт із півзахисником юнацької команди "Шахтаря" Діланом Вуанту.

Деталі угоди із гравцем не відомі. Вуанту вже потрапив у заявку киян U-17 на сайті УАФ.

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Півзахисник починав свою кар'єру, виступаючи за ДЮСШ-11 "Чорноморець" і "Шахтаря". У складі "гірників" гравець провів два останні сезони, виступаючи в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

В одному з випусків проекту Tribuna.com на YouTube футболіст на камеру говорив знамениту фразу Жадсона "Де "Динамо", де".

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" оголосило заявку на перший раунд Юнацької Ліги УЄФА.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
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