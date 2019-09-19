16-річний гравець "Шахтаря", який говорив "Де "Динамо", де", перейшов до київського клубу

Київське "Динамо" підписало контракт із півзахисником юнацької команди "Шахтаря" Діланом Вуанту.

Деталі угоди із гравцем не відомі. Вуанту вже потрапив у заявку киян U-17 на сайті УАФ.

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Півзахисник починав свою кар'єру, виступаючи за ДЮСШ-11 "Чорноморець" і "Шахтаря". У складі "гірників" гравець провів два останні сезони, виступаючи в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

В одному з випусків проекту Tribuna.com на YouTube футболіст на камеру говорив знамениту фразу Жадсона "Де "Динамо", де".

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" оголосило заявку на перший раунд Юнацької Ліги УЄФА.