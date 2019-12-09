17-річна Снігур вибила Бондаренко в боротьбі за основну сітку турніру в Дубаї

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Дар'я Снігур / Фото з відкритих джерел

Українські тенісистки Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко зустрілися в фіналі кваліфікації турніру ITF в ОАЕ.

Право зіграти в основній сітці 100-тисячника завоювала 17-річна Снігур, яка вирвала перемогу на супер тай-брейку – 1:6, 6:3, 10:6.

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Снігур вдруге у кар'єрі вийшла в основну сітку турніру з призовим фондом 100 тисяч доларів. У листопаді Дарина подолала кваліфікацію в Шеньчжені, але в основному раунді була бита вже в першому матчі.

Ім'я суперниці Дар'ї Снігур в першому раунді Al Habtoor Tennis Challenge визначиться пізніше.

Третя українка – Анастасія Шошина – також пробилася в основу. Вона обіграла росіянку Вікторію Кан. Рахунок матчу – 4:6, 6:2, 10:3.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс
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