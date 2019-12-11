17-річна Снігур вперше у кар'єрі здобула перемогу над суперницею з топ-100

Українська тенісистка Дар'я Снігур продовжила переможну серію на 100-тисячнику ITF в Дубаї. 17-річна українка в матчі другого кола обіграла росіянку Анастасію Потапову – 6:2, 6:3.

По ходу зустрічі, яка тривала 1 годину 10 хвилин, Снігур подала один ейс при одній подвійній помилці, зробила п'ять брейків і упустила один гейм на своїй подачі.

До слова: Українка Снігур несподівано перемогла імениту тенісистку на турнірі в Дубаї

Зазначимо, що це був другий матч Снігур проти тенісистки з першої сотні і дебютна перемога. У наступному раунді Дарія битиметься проти Магдалени Фрехен з Польщі.

Свій перший матч проти тенісистки, що входить у топ-100 рейтингу, киянка провела в листопаді на 100-тисячнику в Шеньчжені (Китай), де пройшла кваліфікацію і програла на старті основи першої сіяної китаянці Пен Шуай.

Нагадаємо, Снігур успішно пройшла відбір, обігравши в фіналі кваліфікації Катерину Бондаренко.