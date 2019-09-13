17-річна українка Грищенко стала чемпіонкою світу з шахів

Українка Каміла Грищенко стала чемпіонкою світу з бліцу у віковій категорії U-18.

Грищенко набрала 8 очок з 9 можливих, на два очки випередивши найближчих переслідувачів.

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Каміла випередила американку Сашу Коноваленко і полячку Вікторію Сову, які посіли друге й третє місця відповідно.

Варто зазначити, що торік Каміла Грищенко стала в румунській Ораді чемпіонкою Європи в рапіді.

Спорт 24 писав, що український гросмейстер Антон Коробов вийшов у другий раунд Кубка світу в Ханти-Мансійську (Росія), здолавши на тай-брейку індуса Абхіджіта Гупту.

А інший український гросмейстер Руслан Пономарьов (2675) покинув змагання в 1-му раунді зі скандалом.