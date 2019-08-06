17-річна Українка стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду

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Софія Лискун
Софія Лискун / НОК України

Українська стрибунка у воду Софія Лискун стала чемпіонкою Європи в стрибках з 10-метрової вишки.

17-річна спортсменка не залишила жодних шансів решті суперницям, у підсумку випередивши найближчу з них – представницю Нідерландів Селін ван Дуїн – на понад 25 балів.

Окрім перемоги, Софія Лискун також здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2020 в Токіо.

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Третє місце на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що відбувається у Києві, виборола росіянка Юлія Тімошиніна.

Для України це вже друга золота медаль. Перед тим перемогу святкували Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик, які перемогли у змішаних синхронних стрибках з трампліна.

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Теги: Спорт Водні види спорту Новини Спорту
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