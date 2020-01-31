18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом перемогла на турнірі в Німеччині

18-річна українка Ярослава Магучіх побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.

Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 в приміщенні на турнірі в Карлсруе. Українка стрибнула на 2,02 м.

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Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд також належав їй і Віті Паламар.

Магучіх стала чемпіонкою турніру в Карлсруе. Друге місце, з результатом 1,99 м., Зайняла Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.