18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом перемогла на турнірі в Німеччині
18-річна українка Ярослава Магучіх побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.
Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 в приміщенні на турнірі в Карлсруе. Українка стрибнула на 2,02 м.
Попередній рекорд: 18-річна Магучіх зі світовим рекордом перемогла на Меморіалі Дем’янюка: відео
Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд також належав їй і Віті Паламар.
Магучіх стала чемпіонкою турніру в Карлсруе. Друге місце, з результатом 1,99 м., Зайняла Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.
- Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли нагороди на турнірі в Котбусі (Німеччина). 18-річна Магучіх завоювала золото, а Левченко – срібло. Магучіх стрибнула на 1,98 м. Ярослава також спробувала взяти 2,02 м, проте з трьох спроб так і не змогла підкорити цю висоту.
- У фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі 18-річна українка встановила особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Вона завоювала срібну медаль.
- Завдяки цьому результату Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Окрім того, у 2019 році Магучіх стала чемпіонкою Європи серед юніорок.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі