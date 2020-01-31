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18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом перемогла на турнірі в Німеччині

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Ярослава Магучіх / Twitter

18-річна українка Ярослава Магучіх побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.

Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 в приміщенні на турнірі в Карлсруе. Українка стрибнула на 2,02 м.

Попередній рекорд: 18-річна Магучіх зі світовим рекордом перемогла на Меморіалі Дем’янюка: відео

Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд також належав їй і Віті Паламар.

Магучіх стала чемпіонкою турніру в Карлсруе. Друге місце, з результатом 1,99 м., Зайняла Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.

  • Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли нагороди на турнірі в Котбусі (Німеччина). 18-річна Магучіх завоювала золото, а Левченко – срібло. Магучіх стрибнула на 1,98 м. Ярослава також спробувала взяти 2,02 м, проте з трьох спроб так і не змогла підкорити цю висоту.
  • У фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі 18-річна українка встановила особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Вона завоювала срібну медаль.
  • Завдяки цьому результату Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Окрім того, у 2019 році Магучіх стала чемпіонкою Європи серед юніорок.
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Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх Новини Спорту Спорт
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