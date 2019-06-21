18-річний Кохан виборов золото на турнірі у Фінляндії, перемігши олімпійського чемпіона
18-річний метальник молота Михайло Кохан виграв дорослі змагання Jyvaskyla Games у Фінляндії.
Свій найкращий результат кар'єри і сезону Кохан показав на Кубку Європи з метань в березні, коли він кинув молот на 76,68 метра і завоював золото в категорії до 23 років, пише Xsport.
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На цей раз Кохан виступав у дорослої вікової категорії і з результатом 75,42 метра завоював золото.
Українець обійшов чемпіона Ігор Співдружності-2018 британця Ніка Міллера і володаря золота Олімпіади-2016 Дільшода Назарова.
Результати найкращих спроб:
1. Михайло Кохан, Україна – 75,42 метра;
2. Нік Міллер, Великобританії – 75,33 метра;
3. Дільшод Назаров, Таджикистан – 74,81 метра.
Спорт 24 писав, що українська легкоатлетка Ольга Ляхова виграла бронзову нагороду на етапі "Діамантової ліги". Українка здобула медаль у бігу на 800 метрів.