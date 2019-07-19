18-річний українець Кохан встановив новий рекорд чемпіонату Європи з легкої атлетики

Український метальник молота Михайло Кохан переміг на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики. При цьому атлет встановив юніорський рекорд Європи.

Спортсмен завоював золоту медаль змагань з результатом 84.73 м, що є новим рекордом чемпіонатів Європи.

Попередній здобуток Михайла: 18-річний Кохан виборов золото на турнірі у Фінляндії, перемігши олімпійського чемпіона

Срібну медаль змагань забрав грецький легкоатлет Христос Францескакіс, встановивши рекорд своєї країни (84.22 м). Трійку лідерів замкнув італієць Джорджіо Олів'єрі з результатом 78.75 м.

Цей результат став не тільки юніорських рекордом Європи і рекордом змагань, а й найкращим юніорських результатом сезону в світі і юніорським рекордом України.

Попередній юніорський рекорд Європи (82,97 м) належав іспанцю Хав'єру Сіенфуегосу. Він був встановлений в 2009 році.

Варто зазначити, що кваліфікацію Кохан подолав з результатом 79,18 м і вийшов до вирішального кола з першим результатом. Кваліфікаційний норматив у цій дисципліні складав 72,00 м. Ще один українець Данило Федоров у другій спробі показав результат 72,29 м і теж наразі бореться за медалі.