19-річна українська тенісистка Ястремська створила штаб для боротьби з коронавірусом: відео

Друга ракетка України Даяна Ястремська вирішила зайнятись благочинністю. Вона відкрила в Одесі штаб під назвою "Дія проти пандемії".

Ястремська разом з депутатом від "Слуги народу" Олександром Горенюком запустила проект допомоги населенню Одеси в умовах карантину.

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Даяна Ястремська допомагає населенню Одеси: дивіться відео

Карантин в Україні: коротко

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років

Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.

Заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора ; не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей ;

перебування у громадських місцях ; не можна ходити крім випадків службової необхідності та ; Дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

заборонено перебувати Обмежено прогулянки у парках, скверах , лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою ;

, лісових зонах, ; Заборонили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

чи допомоги; Не можна самовільно залишати місця обсервації;

Виходити на вулицю потрібно лише з документами , що засвідчують особу.



Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

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