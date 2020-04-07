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19-річна українська тенісистка Ястремська створила штаб для боротьби з коронавірусом: відео

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Даяна Ястремська / WTA

Друга ракетка України Даяна Ястремська вирішила зайнятись благочинністю. Вона відкрила в Одесі штаб під назвою "Дія проти пандемії".

Ястремська разом з депутатом від "Слуги народу" Олександром Горенюком запустила проект допомоги населенню Одеси в умовах карантину.

До теми Як і де можна займатися спортом під час карантину

Даяна Ястремська допомагає населенню Одеси: дивіться відео

 

Карантин в Україні: коротко

  • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.
  • З 6 квітня уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років;
  • Закриті непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
  • Заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора; не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
  • Дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
  • Обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
  • Заборонили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
  • Не можна самовільно залишати місця обсервації;
  • Виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

карантин, додаткові обмеження з 6 квітня
Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Здоров'я Даяна Ястремська Новини Спорту Спорт Теніс
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