19-річний баскетболіст побив досягнення легендарного Майкла Джордана

Гравець "Нью-Орлеан Пеліканс" Зайон Вільямсон став першим з сезону 1991/1992 новачком, кому вдалося набрати як мінімум 14 пунктів у дев'яти іграх.

Зайон Вільямсон – шостий гравець у віці до 20 років в історії НБА, який провів п’ять матчів підряд набравши понад 20 пунктів за гру.

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У 19-річному віці статистичні показники перевершують всі очікування – 31 очко, 9 підбирань та 5 передач в одному поєдинку набирали лише ЛеБрон Джеймс, Лука Дончіч і Кевін Дюрант. Зайон зробив це найшвидше з усіх – за 28 хвилин.

Перший номер драфту НБА 2019 року Зайон Вільямсон у матчі регулярного чемпіонату з "Портленд Трейл Блейзерс" повторив досягнення Патріка Юінга, Дікембе Мутомбо та Майкла Джордана – він набрав не менше 14 пунктів у кожному із 9 перших матчів у кар’єрі, повідомляє журналіст Ендрю Лопес у своєму "Twitter".

From @ESPNStatsInfo: Zion Williamson is the first rookie since Dikembe Mutombo in 1991-92 to score at least 14 points in each of his first 9 career NBA games. The last 3 rookies to do it before Zion Williamson are Mutombo, Patrick Ewing and Michael Jordan. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 12, 2020

Великий підйом у кар’єрі "молодої зірки» стався у січні, коли стало відомо, що Вільямс зіграє у цьому сезоні. Команда, яка більшу частину сезону була одна з аутсайдерів із виходом Вільямса на паркет, почала здобувати позитивний результат.

У матчах із прямими конкурентами молодий баскетболіст успішно брав на себе лідерські якості. Неодноразово, Зайон ставав найкращим гравцем матчів відзначившись рейтингом "25+".

У сезоні 2019/2020 команда Вільямсона "Нью-Орлеан" зі співвідношенням перемог і поразок 23-31 займає 11-е місце у турнірній таблиці Західної конференції.

Прямим конкурентом є "Мемфіс" (27-26), який посідає 8 місце. Команді Зайона цілком до снаги відіграти відставання від "Мемфіса" за 28 матчів до закінчення регулярного чемпіонату.