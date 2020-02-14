19-річний вундеркінд Кохан з рекордом завоював ліцензію на Олімпіаду в Токіо

Український метальник молота Михайло Кохан завоював ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо.

У шостій спробі на зимовому чемпіонаті України снаряд Кохана впав на позначці в 77,62 метра, що крім олімпійської ліцензії, дозволило 19-річному спортсменові стати переможцем національної першості.

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Додамо, що цей результат став особистим рекордом Михайла.

Досягнення Михайла Кохана у 2019 році

У 2019 році він переміг на чемпіонаті Європи серед юніорів. Тоді ж він встановив найкращий результат сезону у світі в категорії U-20 – 84,73 м. На дебютному для себе чемпіонаті світу в Досі посів п'яте місце.

26 жовтня Сергій Кохан (батько та тренер Михайла) отримав нагороду під час церемонії нагородження Європейської легкої атлетики Golden Tracks.