20 родичів у реанімації: Хабіб вперше розповів про трагедію в сім'ї через коронавірус – відео

Зірка змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов розповів, що його батько заражений коронавірусом. Стан дуже важкий, вірус дав ускладнення на серце.

Нурмагомедов попросив всіх дагестанців і росіян дотримуватися самоізоляції. Відповідну заяву він зробив у своєму Instagram.

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Дуже важке становище. У мене особисто більше 20 чоловік лежало з родичів, з близьких родичів, в реанімації. Багатьох з них вже серед нас немає. Дуже багато знайомих померло, батьків моїх близьких. Дорослі люди дуже важко переносять. Це ми молоді, у нас імунітет сильніше. Але дорослі люди дуже важко переносять. Подумайте про наших батьків, про наших дідусів та бабусь. Будь ласка, дотримуйтесь вимог лікарів.



У нас скоро буде Ураза-байрам (ісламське свято, що відзначається на честь закінчення посту в місяць Рамадан. У 2020-му випадає на 24 травня – ред.). Ми в це свято звикли ходити в гості, годити на святковий намаз. Не ходіть, будь ласка. Нам вчені в ісламі кажуть – робіть вдома святкову молитву, не ходіть в гості і до себе не приймайте,

– розповів боєць.

Також Хабіб поділився актуальною інформацією про стан свого батька Абдулманапа, який після перенесеного інсульту знаходиться в комі: "Дуже багато в інтернеті пишуть про батька. Він на даний момент знаходиться в лікарні. У нього стан дуже важкий. Цей вірус дав йому ускладнення на серце. Ми рік тому йому робили операцію на серці і йому зараз заново зробили операцію. Так що у нього важке становище. Дуже важке. Велике дякую всім, хто пише, підтримує".

Дивіться відео звернення Хабіба Нурмагомедова

Що відомо про стан Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов впав у кому. Н а тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту.

Також повідомлялося, що чоловік вже прийшов до тями, але стан стабільно-важкий.

Д руг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень.

руг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень. За його інформацією, Нурмагомедова ввели в кому, і самі лікарі його вивели з неї.

Хто такий Нурмагомедов?Тренер і батько зіркового бійця UFC Хабіба Нурмагомедова. Абдулманап включений в Книгу рекордів Росії як найуспішніший тренер країни з бойового самбо. Чемпіон України з дзюдо і самбо.

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