20-річний баскетболіст повторив фантастичний рекорд Джордана, Хардена і Уестбрука: відео

Захисник "Далласа" Лука Дончіч в матчі з "Х'юстоном" (137:123) записав на свій рахунок 41 очко та 10 передач.

Таким чином, 20-річний словенець став четвертим гравцем з моменту злиття НБА і АБА, який набирав не менше 30 очок і 10 передач в чотирьох матчах поспіль.

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Раніше подібне досягнення підкорялося Майклу Джордану, Джеймсу Хардену (тричі) і Расселу Уестбруку.

Минулого тижня 20-річний словенець став наймолодшим гравцем в історії НБА, який набрав більше 30 очок і зробив більше 10 асистів в трьох матчах Асоціації поспіль.

Наразі "Даллас" займає четверте місце в турнірній таблиці Західної конференції, в наступному матчі "Маверікс" зіграють з "Кліпперс"

Х'юстон – Даллас відеоогляд матчу

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