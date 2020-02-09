20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео

20-річний шведський легкоатлет Арман Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

Молодий швед подолав планку на висоті 6,17 метра в польському місті Торунь на змаганнях, які проводилися в закритому приміщенні.

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Відео рекордного стрибка Армана Дюплантіса

Тривалий час світовий рекорд (6,15 м) належав знаменитому українцю Сергію Бубці. У лютому 2014 року в Донецьку на турнірі "Зірки жердини" світове досягнення поліпшив француз Рено Лавіллені (6,16 м). Таким чином, колишній рекорд простояв майже 6 років.

Дюплантісу належать вищі світові досягнення:

2015 – перемога на юнацькому чемпіонаті світу (5,30 м);

2016 – світовий рекорд в закритих приміщеннях для юнаків – 5,49 м, який, правда, через тиждень побив грек Караліс;

2017 – низка юніорських світових рекордів: 5,75 м, 5,82 м (що вище шведського національного рекорду) і, нарешті, 5,90 м;

2018 – чемпіонат Європи в Берліні, де Мондо в завзятому бої з нашим Тимуром Моргуновим злетів на 6,05 м.

На недавньому чемпіонаті світу в Досі Дюплантіс зі стрибком на 5,97 м став другим. І більше швед програвати, здається, не має наміру.