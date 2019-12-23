23-літній футболіст Едісон Реальпе загинув в автокатастрофі: фото з місця трагедії

Захисник футбольного клубу "ЛДУ Кіто" Едісон Реальпе загинув, потрапивши в аварію.

Футболіст прямував з Есмеральдасі в Чонтадуро після зустрічі з родиною. Машина, в якій їхав Реальпе з ще двома людьми, врізалася в ліхтарний стовп.



Місце аварії, де загинув Едісон Реальпе (фото: twitter.com/SentimientoBar)

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"Приголомшені жахливою звісткою про смерть Едісона Реальпе. Всі ми, члени "ЛДУ Кіто", висловлюємо співчуття його родині та друзям. Нехай він спочиває з миром", – йдеться в повідомленні клубу.

Conmovidos con la confirmación de la terrible noticia del fallecimiento de Edison Realpe, todos quienes formamos parte de Liga Deportiva Universitaria compartimos nuestra nota de pesar a sus familiares y amigos.

Que descanse en paz. pic.twitter.com/7NHCIEpcEB — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 22, 2019

Реальпе було 23 роки. У 2018 році він разом з клубом він став чемпіоном Еквадору.