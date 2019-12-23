23-літній футболіст Едісон Реальпе загинув в автокатастрофі: фото з місця трагедії
Захисник футбольного клубу "ЛДУ Кіто" Едісон Реальпе загинув, потрапивши в аварію.
Футболіст прямував з Есмеральдасі в Чонтадуро після зустрічі з родиною. Машина, в якій їхав Реальпе з ще двома людьми, врізалася в ліхтарний стовп.
Місце аварії, де загинув Едісон Реальпе (фото: twitter.com/SentimientoBar)
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"Приголомшені жахливою звісткою про смерть Едісона Реальпе. Всі ми, члени "ЛДУ Кіто", висловлюємо співчуття його родині та друзям. Нехай він спочиває з миром", – йдеться в повідомленні клубу.
Реальпе було 23 роки. У 2018 році він разом з клубом він став чемпіоном Еквадору.
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