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23-літній футболіст Едісон Реальпе загинув в автокатастрофі: фото з місця трагедії

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Загинув Едісон Реальпе / twitter.com/Lean_Pachi6

Захисник футбольного клубу "ЛДУ Кіто" Едісон Реальпе загинув, потрапивши в аварію.

Футболіст прямував з Есмеральдасі в Чонтадуро після зустрічі з родиною. Машина, в якій їхав Реальпе з ще двома людьми, врізалася в ліхтарний стовп.


Місце аварії, де загинув Едісон Реальпе (фото: twitter.com/SentimientoBar)

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"Приголомшені жахливою звісткою про смерть Едісона Реальпе. Всі ми, члени "ЛДУ Кіто", висловлюємо співчуття його родині та друзям. Нехай він спочиває з миром", – йдеться в повідомленні клубу.

Реальпе було 23 роки. У 2018 році він разом з клубом він став чемпіоном Еквадору.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Втрати
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