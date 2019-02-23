23 лютого стартує друга частина сезону УПЛ: де дивитися матчі
Після двомісячної перерви 23 лютого поновлюються матчі чемпіонату України з футболу сезону 2018/2019.
Матчі 19 туру розбиті на три дні. Відкриють другу частину сезону в Маріуполі, де однойменна команда прийматиме "Олімпік". Початок зустрічі о 14:00.
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О 17:00 у Львові прозвучить стартовий свисток матчу "Львів" – "Чорноморець". Обидва матчі транслюватиме телеканал "Футбол 2".
Тур продовжиться 24 лютого матчами "Арсенал-Київ" – "Десна" і "Ворскла" – "Карпати", початок яких заплановано на 14:00 і 17:00 відповідно.
Матчі лідерів, "Динамо" і "Шахтаря", відбудуться в понеділок, 25 лютого. Кияни в столиці приймуть "Зорю", а "Шахтар" у Харкові – третю команду чемпіонату "Олександрію".
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Джерело: 24 Канал
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