23 лютого стартує друга частина сезону УПЛ: де дивитися матчі

Після двомісячної перерви 23 лютого поновлюються матчі чемпіонату України з футболу сезону 2018/2019.

Матчі 19 туру розбиті на три дні. Відкриють другу частину сезону в Маріуполі, де однойменна команда прийматиме "Олімпік". Початок зустрічі о 14:00.

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О 17:00 у Львові прозвучить стартовий свисток матчу "Львів" – "Чорноморець". Обидва матчі транслюватиме телеканал "Футбол 2".

Тур продовжиться 24 лютого матчами "Арсенал-Київ" – "Десна" і "Ворскла" – "Карпати", початок яких заплановано на 14:00 і 17:00 відповідно.

Матчі лідерів, "Динамо" і "Шахтаря", відбудуться в понеділок, 25 лютого. Кияни в столиці приймуть "Зорю", а "Шахтар" у Харкові – третю команду чемпіонату "Олександрію".

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