23-річний чемпіон Європи з України змінив спорт на цирк: фото та відео

23-річний стрибун у воду Максим Долгов, який ще нещодавно був лідером збірної України, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Спершу 23-річний Долгов взяв невеличку паузу у виступах і планував повернутися в басейн, щоб готуватися до Олімпіади у Токіо, однак згодом повідомив, що зав’язав зі спортом.

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Заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор, фіналіст чемпіонату світу, чемпіон Європи та багаторазовий переможець і призер змагань престижних світових серій, зазначив, що не має мотивації, аби продовжувати займатися спортом професійно.

Я закінчив зі спортом, і більше повертатися не планую. Так що, на жаль, на спортивній арені ви мене не побачите. Причина завершення кар’єри – це більше не небажання знаходиться в збірній, а нестача мотивації в спорті. Хотілося спробувати щось нове, пов’язане з циркової діяльністю. Тобто ті ж стрибки в воду, тільки з гойдалки або хай дайву,

– сказав Долгов.

Навички, отримані за роки спортивної кар’єри, Максим тепер використовує на радість публіці – працюючи акробатом у водному цирку в Китаї. Нині Долгов працює у водному цирку у Китаї і мріє потрапити у легендарний Cirque du Soleil.



Максим Долгов влаштувався у цирку