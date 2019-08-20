23-річний чемпіон Європи з України змінив спорт на цирк: фото та відео

661 Читать новость на русском
Максим Долгов влаштувався у цирку
Максим Долгов влаштувався у цирку / НОК України

23-річний стрибун у воду Максим Долгов, який ще нещодавно був лідером збірної України, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Спершу 23-річний Долгов взяв невеличку паузу у виступах і планував повернутися в басейн, щоб готуватися до Олімпіади у Токіо, однак згодом повідомив, що зав’язав зі спортом.

Читайте також: Відомий український спортсмен сенсаційно заявив про завершення кар'єри

Заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор, фіналіст чемпіонату світу, чемпіон Європи та багаторазовий переможець і призер змагань престижних світових серій, зазначив, що не має мотивації, аби продовжувати займатися спортом професійно.

Я закінчив зі спортом, і більше повертатися не планую. Так що, на жаль, на спортивній арені ви мене не побачите. Причина завершення кар’єри – це більше не небажання знаходиться в збірній, а нестача мотивації в спорті. Хотілося спробувати щось нове, пов’язане з циркової діяльністю. Тобто ті ж стрибки в воду, тільки з гойдалки або хай дайву,
– сказав Долгов.

Навички, отримані за роки спортивної кар’єри, Максим тепер використовує на радість публіці – працюючи акробатом у водному цирку в Китаї. Нині Долгов працює у водному цирку у Китаї і мріє потрапити у легендарний Cirque du Soleil.


Максим Долгов влаштувався у цирку

 

blog_ava
Горіховий Спас: українські традиції та прикмети
сьогодні
6376
Теги: Спорт Стрибки у воду
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кубок України: результати матчів 20 серпня
сьогодні 19:12 Кубок України: результати матчів 20 серпня
338
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12952
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8016
23-річний чемпіон Європи з України змінив спорт на цирк: фото та відео
сьогодні 18:57 23-річний чемпіон Європи з України змінив спорт на цирк: фото та відео
661
Усик розпочав спаринги перед дебютом в суперважкій вазі: відео
сьогодні 17:08 Усик розпочав спаринги перед дебютом в суперважкій вазі: відео
455
Новини
Більше новин
Залиште відгук