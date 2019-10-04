33 спортсмени представлятимуть Україну на І Всесвітніх пляжних іграх

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Збірна України з пляжного футболу виступить на І Всесвітніх пляжних іграх
Збірна України з пляжного футболу виступить на І Всесвітніх пляжних іграх / НОК України

З 12 по 16 жовтня в Досі (Катар) відбудуться перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які зберуть понад 1360 спортсменів зі всієї планети.

На престижному старті Україна буде представлена 33-ма спортсменами, які виступатимуть у 7 видах спорту та 8 дисциплінах. Українці змагатимуться у плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.

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Учасники історичного спортивного форуму розіграють 34 комплекти нагород у 14 видах спорту та 16 дисциплінах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт
Джерело: 24 канал
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