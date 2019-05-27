34-річний гравець отримав дебютний виклик до збірної України з футболу

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Юрій Паньків можедебютувати за збірну України
Юрій Паньків можедебютувати за збірну України / fco.com.ua

У зв‘язку з ушкодженням Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа.

Для 34-річного воротаря це дебютний виклик до головної команди країни. На даний момент у біографії Паньківа є одна гра у складі юнацької збірної U-16 у 2001 році.

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Юрій прибуде до розташування синьо-жовтих 1 червня разом з іншими гравцями вітчизняної Прем'єр-ліги.

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Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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