34-річний гравець отримав дебютний виклик до збірної України з футболу
У зв‘язку з ушкодженням Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа.
Для 34-річного воротаря це дебютний виклик до головної команди країни. На даний момент у біографії Паньківа є одна гра у складі юнацької збірної U-16 у 2001 році.
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Юрій прибуде до розташування синьо-жовтих 1 червня разом з іншими гравцями вітчизняної Прем'єр-ліги.
Джерело: 24 канал
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