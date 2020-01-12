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37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт, Підгрушна тільки 18-а

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Олена Підгрушна / twitter.com/SkiNordique_net

Фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен виграла мас-старт на 4 етапі Кубка світу з біатлону. Українка Олена Підгрушна фінішувала тільки 18-ю.

Боротьба за перемогу

Погодні умови в Обергофі не сприяли проведенню мас-старту. Перед гонкою на трасі був сильний туман. Пориви постійно змінювали напрямок руху і то покращували видимість на стрільбищі, то знову повертали туман.

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На першій стрільбі тільки восьмеро біатлоністок відпрацювали на нуль. Таким чином, лідерство у гонці захопила Тіріл Екгофф. Навздогін норвежці кинулася Деніз Геррманн.

Екгофф ідеально відпрацювала на другому вогневому рубежі й відірвалася від суперниць. Усю перевагу норвежка розгубила на першій стійці, зробивши три промахи.

Ірина Кривко та Кайса Мякяряйнен скористалися осічкою Екгофф та захопили лідерство у гонці. Норвежка вийшла зі стадіону третьою з відставанням у 46 секунд.

На останній стрільбі Мякяряйнен, яка 11 січня відсвяткувала 37-й день народження, закрила всі мішені й впевнено здобула перемогу.

Білоруска Кривко "настріляла" аж 4 промахи, тому не втрутилася у боротьбу за призові місця. Срібло мас-старту виграла Тіріл Екгофф. Вона на останніх метрах дистанції випередила землячку Марте Ольсбу-Рейселанн.

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Виступ Підгрушної

У жіночому мас-старті Україну представляла тільки Олена Підгрушна. Українці не вдалося вдало відпрацювати на першій лежці: Підгрушна не закрила дві мішені й пробігла два штрафних кола.

На другу стрільбу Олена прибігла 21-ю й допустила ще один промах. Через штрафне коло українка опустилася на 23-е місце.

Третій вогневий рубіж теж не можна назвати вдалим для Підгрушної. Олена допустилася чергової помилки й пробігла ще одне коло штрафу.

Підгрушній на деякий час вдалося покращити позицію через помилки суперниць. Але останній стрільбі Олена не закрила ще 2 мішені.

У підсумку Підгрушна фінішувала тільки 18-ю.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Олена Підгрушна
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