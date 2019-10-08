42-річний росіянин погодився замінити Спонга у бою з Усиком

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Олександр Устінов
Олександр Устінов / Фото з відкритих джерел

Російський боксер Олександр Устінов готовий вийти на заміну Тайрону Спонгу і провести бій з українцем Олександром Усиком.

Спорт 24 писав, що Тайрон Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів і і не вийде в ринг проти українця 12 жовтня.

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Нам запропонували провести бій з Усиком, ми погодилися. Зараз обговорюємо деталі. У Усика виникнуть великі проблеми в зв'язку з габаритами Олександра. Устинов перебуває в чудовій формі,
– сказав промоутер росіянина Володимир Хрюнов.

Варто зазначити, що Устінову 42 роки і його зріст 202 см. Він провів 39 боїв на професійному рингу, в яких здобув 35 перемог і зазнав 4 поразки. В активі Олександра 26 перемог нокаутом.

У своєму останньому поєдинку Устинов 24 липня цього року в першому раунді нокаутував українця Олександра Нестеренка. Перед цим в його пасиві було три поразки поспіль, дві з них після нокауту.

У свою чергу, в останньому бою Олександр Усик важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі. Він відбувся ще 10 листопада 2018 року. Після цього мав бути бій проти Карлоса Такама 25 травня, який повинен був стати дебютним для Усика у суперважкій вазі. Однак незадовго до бою українець травмував руку, тому бій перенесли, а згодом Такам домовився з іншим суперником.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Усик – Спонг Олександр Усик Новини Спорту Новини Росії
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